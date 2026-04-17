WhatsApp cambia de diseño con el Liquid Glass: qué es y cómo usarlo

La aplicación de mensajería WhatsApp dio un paso clave en su evolución estética con el lanzamiento de una actualización que modifica profundamente su interfaz. Se trata del cambio visual más importante en la historia reciente del servicio y, por ahora, solo está disponible para usuarios de iPhone.

El nuevo diseño introduce el lenguaje visual conocido como “Liquid Glass”, una propuesta desarrollada por Apple e incorporada en iOS 26. Este estilo se caracteriza por el uso de transparencias, efectos de profundidad y animaciones suaves que transforman la experiencia visual dentro de la app.

A diferencia de actualizaciones anteriores, este cambio no se limita a pequeños ajustes, sino que impacta en toda la interfaz. Botones, menús, pestañas y barras adoptan un aspecto translúcido con bordes redondeados y comportamiento dinámico frente a la interacción del usuario.

Uno de los elementos más llamativos es la nueva barra inferior flotante, que parece suspendida sobre la pantalla y responde con animaciones al tocarla. Además, el sistema se adapta automáticamente a los modos claro y oscuro, manteniendo la coherencia visual.

Este rediseño busca alinearse con la estética general del ecosistema de Apple, que en su última versión de sistema operativo apostó por una interfaz más “viva”, con efectos similares al vidrio y mayor sensación de tridimensionalidad.

Aunque la actualización representa un salto importante en términos de diseño, no todos los usuarios están conformes. Algunos consideran que las transparencias pueden dificultar la lectura en ciertos contextos, por lo que optan por desactivar estos efectos en sus dispositivos.

Este tipo de críticas ya había aparecido con la introducción de Liquid Glass en iOS, donde el nuevo enfoque visual generó opiniones divididas entre quienes valoran la estética y quienes priorizan la funcionalidad.

Por el momento, este rediseño es exclusivo de iPhone debido a su integración directa con las herramientas y el lenguaje visual de iOS 26. Esto significa que los usuarios de Android deberán esperar para ver si Meta decide adaptar este estilo a otros sistemas operativos.

Con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp continúa evolucionando no solo en funciones, sino también en su apariencia.

Este rediseño marca un intento claro por modernizar la aplicación y alinearla con las tendencias actuales de diseño, en un contexto donde la experiencia visual cobra cada vez más importancia en el uso cotidiano de las apps móviles.