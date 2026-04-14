WhatsApp ampliará el alcance de los Estados y lo podrán ver usuarios que no sean contactos

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo, WhatsApp , comenzó a probar una nueva función que cambiará la forma en que se comparten los Estados . La novedad permitirá que estas publicaciones efímeras lleguen a más personas, incluso a usuarios que no están guardados en la agenda.

Se trata de una modificación significativa en la lógica tradicional de privacidad de la plataforma, que hasta ahora limitaba la visibilidad de los Estados exclusivamente a contactos agendados.

Según se conoció, la nueva función —detectada en versiones de prueba— habilita que los Estados puedan ser vistos también por números no guardados , siempre que haya existido una interacción previa.

En concreto, la aplicación tendrá en cuenta los chats y llamadas recientes para ampliar la audiencia de estas publicaciones. Es decir, si dos usuarios intercambiaron mensajes o se comunicaron recientemente, podrán ver los Estados del otro aunque no estén en sus contactos.

Esta innovación acerca el funcionamiento de los Estados a otras plataformas sociales, donde el contenido no siempre está restringido a vínculos previamente guardados.

Existe una manera de ver estados en WhatsApp sin dejar rastro Foto: Pixabay

Cómo se identificarán los contactos no agendados

Para evitar confusiones, la app incorporará un indicador visual. Cuando un Estado provenga de un número no guardado, aparecerá un símbolo especial (como “~”) junto al nombre o número del remitente.

De esta manera, los usuarios podrán reconocer fácilmente cuándo están viendo contenido de alguien con quien interactuaron, pero que no forma parte de su lista de contactos.

Por el momento, esta característica se encuentra en fase beta y su disponibilidad es limitada. Como suele ocurrir con las pruebas de Meta, el despliegue será gradual y podría sufrir modificaciones antes de llegar a todos los usuarios.

De confirmarse su implementación global, este cambio marcará un nuevo paso en la evolución de los Estados, que cada vez se acercan más a la lógica de las “stories” de otras redes sociales.