Juicio por planes de ahorro: en qué situación quedaron los suscriptores afectados

El conflicto por los planes de ahorro para autos en Mendoza sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de revocar el fallo que beneficiaba a los ahorristas. La medida cambió el escenario y dejó a miles de familias frente a una situación de incertidumbre.

Desde la querella que representa a los suscriptores cuestionaron con dureza la resolución. La abogada Mariela González aseguró que el fallo es “grave” y adelantó que ya trabaja en una presentación para llevar el caso a la Suprema Corte provincial.

La causa tiene varios años de recorrido y nació a partir de los reclamos por el aumento de las cuotas. Según explicó la letrada, los incrementos comenzaron en 2018 y en muchos casos duplicaron o incluso triplicaron los valores.

El expediente se inició en septiembre de 2019 y pocos meses después, en marzo de 2020, la Justicia decidió transformarlo en una acción colectiva. Esto ocurrió por la gran cantidad de personas afectadas que no podían afrontar los pagos.

Con la colectivización, se dictó una medida cautelar que frenó el cobro total de las cuotas y evitó que las automotrices avanzaran con el secuestro de vehículos. Esa decisión buscó dar un respiro a los usuarios en medio del conflicto.

En 2024 llegó un fallo de primera instancia que les dio la razón a los ahorristas. Allí se ordenó recalcular las cuotas, devolver un 14% cobrado de más y reemplazar el sistema por un ajuste basado en la inflación desde 2018.

El giro de la Cámara

Sin embargo, ese escenario cambió con la intervención de la Cámara de Apelaciones. Tras los recursos presentados por las automotrices, el tribunal decidió revocar completamente la sentencia anterior.

Según relató González, durante el proceso hubo audiencias e intentos de acuerdo que no prosperaron. Desde su mirada, las empresas buscaban mantener los valores que consideran excesivos en lugar de cumplir con lo que había dispuesto el primer fallo.

Con la nueva resolución, la Justicia ordenó abrir una instancia de negociación entre las partes. El plazo fijado es de 60 días hábiles para intentar acordar cómo se pagarán las deudas acumuladas.

Deudas y preocupación

Uno de los puntos que más preocupa a los ahorristas es el monto de esas deudas. Según la abogada, las cifras que reclaman las automotrices van entre los 15 y los 30 millones de pesos.

Incluso, advirtió que en muchos casos esos valores superan el precio actual de los vehículos. Esto genera un escenario complejo para quienes siguen dentro del sistema o tienen cuotas pendientes.

Además, señaló que si no se llega a un acuerdo en el plazo establecido, se abre la puerta a que las empresas avancen con el secuestro de los autos. Esa posibilidad vuelve a poner presión sobre las familias afectadas.

Un conflicto que sigue abierto

La causa involucra a unas 15 mil personas en este expediente puntual, aunque hay otro proceso similar con cerca de 16 mil suscriptores que todavía no tiene definición en segunda instancia. Se espera que tenga un recorrido similar.

Mientras tanto, desde la querella ya anticiparon que buscarán revertir el fallo. El objetivo es frenar la medida y sostener el criterio que había fijado la sentencia de primera instancia.

Con este nuevo escenario, el conflicto por los planes de ahorro sigue lejos de cerrarse. La negociación será el próximo paso, pero el resultado todavía es incierto para miles de mendocinos.