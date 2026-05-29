Dictaron la conciliación obligatoria por el conflicto con Camioneros que afecta la entrega de bebidas

En medio de las dificultades en la distribución de bebidas sin alcohol por un reclamo del Sindicato de Choferes de Camiones, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días. La medida busca normalizar las tareas y evitar mayores demoras o faltantes en el abastecimiento.

La decisión oficial ordena “retrotraer la situación” al estado previo al conflicto. Esto implica que el sindicato debe levantar cualquier medida de fuerza y prestar tareas con normalidad durante el plazo establecido.

Al mismo tiempo, las empresas alcanzadas por la conciliación no podrán tomar represalias ni modificar las condiciones habituales de trabajo mientras dure la medida. El incumplimiento por parte del sindicato o de las compañías puede derivar en sanciones.

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol había advertido que el abastecimiento normal atravesaba dificultades por el reclamo del gremio de Camioneros. Según la información difundida, la situación podía generar demoras en las entregas y eventuales faltantes de productos.

Dentro de ese escenario, se estimaba que entre un 20% y un 50% del producto no estaba siendo entregado. La entidad señaló que el conflicto podía tener impacto directo sobre clientes, comercios y consumidores.

Qué ordena la conciliación obligatoria

La conciliación obligatoria establece tres puntos centrales:

El plazo de vigencia es de 15 días.

El sindicato debe levantar toda medida de fuerza y trabajar normalmente.

Las empresas no pueden aplicar represalias ni alterar las condiciones laborales habituales.

Empresas y distribución

Cadibsa había señalado que las empresas de transporte y distribución vinculadas al sector trabajaban de manera coordinada y responsable para contribuir a una pronta solución. El objetivo era reducir el impacto sobre la cadena de abastecimiento.

El comunicado de la cámara no precisó qué marcas, productos o regiones presentaban mayores inconvenientes. Tampoco se informó un plazo estimado para la normalización total del servicio ni el alcance completo de las demoras. El conflicto se agravaba porque los choferes estarían trabajando a reglamento. También se indicó que, en algunos casos, si no encontraban lugar disponible para estacionar en los comercios, continuaban el recorrido sin realizar la entrega.