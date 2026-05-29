La Cámara de Diputados subasta 13 autos a un precio muy bajo: cómo participar

Una nueva subasta virtual del Banco Ciudad llega en conjunto de la Cámara de Diputados de la Nación. En esta ocasión se llevará al remate a un total de 13 autos que han sido utilizados para el traslado de distintos legisladores a lo largo de los años. Son modelos distintos, recientes y con un precio bajo.

El remate se realizará de forma virtual a través del sitio de subastas del Banco Ciudad. La fecha de la actividad será el próximo 19 de junio de 2026 a las 11. Y las exhibiciones de los vehículos serán en Av Rivadavia 1841 de CABA desde el 2 de junio hasta el 10 de junio de 10 a 12 del mediodía y luego de 16 a 18 en la tarde.

Entre los rodados más resonantes de la subasta se encuentran varios que responden a los modelos de Chevrolet Prisma con motor 1.4 de distintos colores y del año 2014. El kilometraje de cada vehículo se puede consultar en el link oficial del sitio de subastas del Banco Ciudad.

También se encuentran camionetas Chevrolet Spin, autos como el Chevrolet Cruze y el Volkswagen Bora. Además, resaltan también los Peugeot 408 en distintos colores y modelos.

Uno de los autos que subasta la Cámara de Diputados.

Cómo participar de la subasta

Si querés participar en la subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta Nº 3781 y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.