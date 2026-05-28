El Gobierno subastará un departamento que no puede vender desde hace más de 20 años

Era un 11 de junio y corría el año 2004, cuando la gestión del entonces gobernador Julio Cobos publicó en el Boletín Oficial mediante el decreto 895, una licitación para la venta de varios inmuebles del Estado Provincial. Uno de ellos estaba ubicado en Coronel Plaza 572 de Ciudad, que no pudo venderse, y nuevamente el Gobierno intentará comercializar.

Aquel decreto, el mencionado 895/04 , fue firmado por Julio Cobos y quien era su ministro de Gobierno, Alfredo Cornejo, hoy gobernador provincial.

Pues bien, aquella licitación de hace 22 años para vender esos inmuebles no tuvo éxito, y este jueves el Gobierno insiste en la subasta del inmueble, pero ahora con un proyecto de ley que se debatirá en las próximas semanas.

Según informó hoy el Poder Ejecutivo, se envió a la Legislatura un proyecto para autorizar la subasta del lugar ubicado en Coronel Plaza 572 de Ciudad. La iniciativa "busca optimizar el uso de bienes del Estado y destinar los recursos obtenidos a mejorar la infraestructura y los servicios públicos".

El proyecto contempla la subasta de un departamento de propiedad de la Provincia de Mendoza, ubicado en el primer piso del edificio situado en Coronel Plaza 572 de Capital, que está desocupado y forma parte del patrimonio provincial desde 1980.

La propuesta se enmarca en la "política de modernización y gestión eficiente de los bienes públicos que impulsa el Gobierno de Mendoza", explicaron, con el objetivo de recuperar inmuebles que han dejado de cumplir una función activa y transformarlos en recursos para nuevas inversiones.

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que la iniciativa apunta a "promover un uso más eficiente del patrimonio estatal", acompañando además los procesos de renovación urbana y desarrollo territorial.

En este sentido, el proyecto destaca la necesidad de adaptar los inmuebles públicos a las nuevas dinámicas urbanas, priorizando criterios de sustentabilidad, accesibilidad y aprovechamiento estratégico de los recursos del Estado.

En qué se utilizarán los recursos de la venta

Los fondos que se obtengan de la subasta serán destinados al “Fondo Digebire”, creado por la Ley de Presupuesto 2026, que tiene como finalidad financiar acciones vinculadas a la gestión de bienes estatales, mantenimiento de infraestructura y adquisición de bienes de capital.

La Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Digebire), dependiente del Ministerio de Gobierno, será la encargada de llevar adelante el procedimiento conforme a la normativa.

El decreto de 2004 de venta de imuebles

Aquel decreto 895 del 2004 facultaba "a la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Hacienda para que proceda a llamar a licitación pública para la venta de inmuebles del Estado Provincial" que habían quedado vacantes de la Licitación Pública Nº 1229/03, es decir, un año antes, en 2003.

En total eran 12 inmuebles, ubicados en comunas tales como Maipú, San Carlos, Junín, San Martín, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo y Godoy Cruz.

Precisamente el de Ciudad de Mendoza es un departamento "ubicado en calle Coronel Plaza 572 1º piso, departamento E", que es el que este año se volverá a subastar (si se aprueba el proyecto).