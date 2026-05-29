La revolucionaria tecnología que comenzó a usar Aysam para la renovación cloacal

Con el objetivo de avanzar hacia una modernización integral de su infraestructura y acortar tiempos en sus procesos, Aysam usó un innovador sistema en la reparación de sistemas cloacales, contratando los trabajos de la empresa Hugo del Carmen Ojeda SA, quien importó temporalmente equipos y se capacitó con CIPP Chile, líder en la rehabilitación de tuberías por metodología sin zanjas.

Los trabajos de renovación, realizados sobre 400 metros del colector ubicado en calle Gral. Julio Argentino Roca, se ejecutaron con la metodología Trenchless, garantizando así la eficiencia del servicio y la sostenibilidad del sistema de saneamiento. La empresa mendocina Hugo del Carmen Ojeda SA es la primer empresa local, en la provincia en implementar este tipo de innovaciones. Otra obra similar fue ejecutada en Mendoza, por una empresa de Buenos Aires, en 2023.

Esta nueva metodología de vanguardia permite rehabilitar tuberías sin la necesidad de abrir calzadas y generar interrupciones de la normal circulación en la zona. Tras realizar una inspección inicial, se realiza una limpieza de la zona para eliminar diferentes sedimentos, la cual es nuevamente verificada.

Luego, entra en funcionamiento una manga impregnada con resina y otros materiales que facilitan su adhesión a las paredes, la cual es introducida en la tubería e inflada mediante aire a presión para así ocupar la totalidad del espacio de la cañería afectada.

El aire aplicado se encuentra a una temperatura y presión calculada, por lo que una vez que la manga se encuentra expandida se realiza un curado a vapor, lo cual endurece la resina y solidifica la estructura introducida, estabilizando el material.

cipp empresa cloacas chile-6 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Luego, un robot cortador es introducido para realizar las ventanas que permiten que las conexiones domiciliarias puedan ingresar a la red cloacal nuevamente. El proceso es medido con anticipación y realizado con una precisión quirúrgica para evitar inconvenientes.

Los beneficios de esta nueva tecnología

Esta nueva forma de trabajo, la cual lleva un tiempo en la Argentina y es implementada por primera vez por una empresa mendocina, permite acortar los tiempos de trabajo, ejecutando obras que demandaban semanas con el sistema tradicional en unas pocas horas.

Además, este sistema se ejecuta sin la necesidad de realizar excavaciones o zanjas en la calzada, evitando escombros y ruidos molestos por tiempo prolongado, beneficiando la calidad de vida de los vecinos beneficiados por la obra.

cipp empresa cloacas chile-3 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cuatro camiones con tecnología de punta

CIPP Chile, la empresa que opera esta tecnología, cuenta con cuatro camiones especializados para poder desarrollar este trabajo de manera profesional y eficiente. Uno de los rodados es un camión cortador y de inspección por TV, el cual cuenta con un robot específico para realizar los cortes a los accesos domiciliarios luego de que la tubería se encuentra rehabilitada.

También cuenta con un camión de frío, el cual posee un sistema de refrigeración que permite el traslado de las mangas en óptimas condiciones; y finalmente el camión curado mangas, el cual es utilizado como generador, compresor y caldera al momento del curado de las mangas.

cipp empresa cloacas chile-15 Rodrigo D'Angelo / MDZ

El cuarto camión necesario es un desobstructor, que se usa para limpieza del caño existente y poder hacer la inspección por TV. Este camión se trajo desde Buenos Aires.

De cara a futuras intervenciones, la empresa mendocina contará con la experiencia de la empresa líder CIPP Chile, trabajará en la capacitación constante de mano de obra local, para profesionalizar cada vez más el uso de estas herramientas y ya adquirió en EEUU un camión desosbtructor para futuras obras.

Hugo del Carmen Ojeda SA y CIPP Chile procuran en sociedad, dar solución a la rehabilitación de caños de cloaca sin zanjas, en Mendoza, San Juan y San Luis.