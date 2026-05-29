Llega Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva en el Jardín Botánico de Buenos Aires: todos los detalles

Uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario elegido para la llegada de una experiencia inmersiva única: Maravillosa Alicia . Se trata de una experiencia a cielo abierto que nos acerca el mundo mágico de Alicia en el País de las Maravillas en el Jardín Botánico Carlos Thays .

“Cuando cae la noche, el Jardín Botánico cambia. Los senderos se iluminan, los árboles cobran vida y uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad se transforma en un mundo extraordinario”, reza la invitación oficial.

Pero eso no es todo. Al tratarse de un viaje inmersivo, cada participante podrá atravesar la muestra, jugar en ella y hasta sentirse protagonistas del mundo mágico creado por Lewis Carroll.

Maravillosa Alicia , la experiencia inmersiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, se presentará a partir del 2 de julio en el Jardín Botánico Carlos Thays de Buenos Aires. La experiencia se desarrollará todos los días desde las 18 horas.

Cómo será Maravillosa Alicia

La propuesta permitirá a los visitantes recorrer doce estaciones distribuidas en los senderos del jardín, combinando escenografía, sonido, tecnología interactiva y guías narrativas a través de WhatsApp.

Cada estación tiene identidad visual propia, narrativa inmersiva y dimensión lúdica, permitiendo que los visitantes interactúen con los espacios que representan momentos icónicos de la obra de Lewis Carroll, como el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez.

Llega Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva en el Jardín Botánico de Buenos Aires Así es la casa del conejo. Soy Prensa

Se prevén recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más pequeños tendrán un dispositivo adaptado para vivir la experiencia sin necesidad de teléfono ni lectura. Todas las estaciones incluyen contenido en Lengua de Señas Argentina, señalética con pictogramas y un diseño libre de luces estroboscópicas o sonidos abruptos, con el objetivo de garantizar accesibilidad integral a todos los visitantes.

Como si fuera poco, todos los detalles de producción se llevaron a cabo con criterios de sustentabilidad. La iluminación es LED de bajo consumo y las estructuras son autoportantes, sin necesidad de excavación ni fijaciones al suelo. Tampoco se usaron -ni usarán- plásticos de un solo uso y el jardín queda intacto al finalizar la experiencia. Las estaciones fueron diseñadas para convivir con la naturaleza viva del Jardín Botánico, preservando el espacio patrimonial.

La partida de ajedrez, Llega Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva en el Jardín Botánico de Buenos Aires La partida de ajedrez en Maravillosa Alicia. Soy Prensa

La experiencia incluye una guía narrativa llamada ALI, que acompaña a los visitantes a través de WhatsApp, desbloqueando contenido, proponiendo desafíos y sosteniendo un juego interactivo durante el recorrido. Además, se incorporó AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada para ampliar el universo de Carroll más allá del recorrido físico.

Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva en el Jardín Botánico de Buenos Aires Maravillosa Alicia llega a Buenos Aires en julio. Soy Prensa

Cómo sacar entradas para Maravillosa Alicia

Las entradas estarán disponibles únicamente en MundoTicket.com, con precios desde $20.000. La preventa exclusiva con tarjeta Visa del Banco Galicia se realizará del jueves 28 de mayo a las 12 horas hasta el domingo 31 de mayo a las 23:59 horas. La venta general comenzará el lunes 1° de junio a las 12 horas. Las entradas permitirán el acceso a todas las funciones y recorridos del evento.