De las guerras y el ébola al perdón: el emotivo documental que muestra la otra cara de Sierra Leona

El Cine Gaumont será el escenario elegido para el estreno de La Fuerza Invisible: Sierra Leona , un documental que revela la otra cara del país africano: la de la esperanza, la solidaridad y la reconstrucción social después de más de una década de guerra civil y de la devastadora epidemia de ébola.

Sierra Leona , un país marcado por el conflicto de los “diamantes de sangre” entre 1991 y 2002 y una de las peores epidemias de ébola de la región, se convierte en protagonista de un documental argentino que busca romper con la narrativa única de tragedia. La Fuerza Invisible: Sierra Leona, dirigido por Pedro Fernández Quiroga y Taio Gardey , se enfoca en las historias de reconstrucción social y resiliencia, alejándose de la visión sensacionalista que suele rodear al continente africano en los medios internacionales.

Durante la guerra civil, murieron alrededor de 70 mil personas y más de 10 mil niños fueron reclutados como soldados. En ese contexto, el documental se centra en tres ejes principales: los jóvenes desplazados que hoy lideran comunidades en Freetown; una experiencia de autosostenibilidad en Tormabum, que refleja el potencial del desarrollo comunitario; y el testimonio de un ex niño soldado que logra perdonar a quien lo capturó, un relato que sintetiza el corazón de la obra.

El origen del proyecto y la mirada de sus directores

En diálogo con MDZ, Pedro Fernández Quiroga reveló que la idea de llevar a cabo este documental nació luego de realizar un primer material audiovisual en Bolivia sobre afrobolivianos, narrando la historia de su esclavitud y posterior lucha por derechos a través de la música. “Teníamos la idea de ir al continente africano y llegar a la zona donde ese primer proyecto había comenzado: los puertos o las costas oestes del continente africano, de donde muchos de los esclavos zarparon para Latinoamérica”, explicó el periodista y documentalista.

De acuerdo con Fernández, el período en el que se centraron -el del postconflicto y la epidemia de ébola- deja en evidencia un increíble proceso de reconciliación, normalmente invisibilizado por los grandes medios. “Se le pone la cámara a ciertos países africanos cuando están en catástrofes y luego se los olvida. Nadie conoció uno de los procesos de reconciliación más extraordinarios de la historia actual simplemente porque a nadie le interesó qué pasó después”, aseguró Pedro y profundizó: “Nuestra idea era entender un poco qué pasaba en el país después de esos sucesos y ver la otra parte, que es una lección de humanidad sin precedentes”.

La Fuerza Invisible: Sierra Leona, Pedro Fernández Quiroga Pedro Fernández Quiroga recorrió otros once países de África en los que vio campos de desplazados, mineras ilegales, turismo sexual y guerras de laboratorio. Gentileza

Messi presente en Sierra Leona y un gesto que marcó a los realizadores

En ese viaje, los realizadores se vieron sumamente conmovidos con las historias de las distintas comunidades. Pero, hubo un momento particular que marcó a Pedro, una tarde en la que se juntaron todos a ver- en un pequeño cine sierraleonés- un partido de Barcelona cuando jugaba Lionel Messi. “Básicamente se juntan monedas -que son los leones- para comprar nafta para un generador y ahí, con luz eléctrica, se termina viendo en una televisión chiquita un partido de fútbol”, relató Fernández sobre la experiencia en el cine local y reflexionó: “La verdad que el fútbol atraviesa todo y en general es una excusa para reunirse, para festejar, y más si en este caso jugaba Messi”.

Pero eso no fue lo que más lo impactó, sino un niño de unos siete años que vio el partido con ellos. El niño tenía unos maníes y quería compartirlos con los presentes. Pese al contexto, en el que la mayoría de la población come una sola vez al día, el niño insistía con compartir los pocos maníes que tenía con ellos. “Le decíamos que se los comiera él, porque nosotros no sabíamos si había comido durante el día. Pero el chico nos decía que no sabía comer sin compartir. Eso te da la pauta de uno de los valores más extraordinarios, que es la solidaridad, hasta con lo que no se tiene”, dijo conmovido.

La Fuerza Invisible: Sierra Leona, Taio Gardey Taio Gardey decidió quedar a vivirse en Sierra Leona tras su experiencia y fundó allí FOOP, una ONG que promueve la agricultura sustentable. Gentileza

Una mirada amplia sobre África y sus conflictos

El viaje de Fernández Quiroga no se limitó a Sierra Leona: recorrió once países africanos -Congo, Ruanda, Kenia, Nigeria, Ghana, Togo, Benín, Gambia, Senegal, Burkina Faso y Marruecos- observando cómo los conflictos se construyen y perpetúan, muchas veces por intereses externos.

“Estuve en campos de desplazados en la guerra del Congo, estuve en las minas ilegales de oro de Ghana y también en la revolución actual en Burkina Faso, por mencionarte algunos casos, o en el vertedero de basura más grande del mundo, también en Ghana. Creo que lo que más te impacta o te frustra es cómo se construyen ciertos conflictos que se perpetúan y que no tienen nada que ver con el continente africano, sino con el interés de las economías centrales por vaciar algunos países que son muy ricos en recursos naturales y pretender, a partir de ahí, fogonear la inestabilidad”, sentenció el periodista, que además está escribiendo un libro titulado Deshechos, que profundiza en poblaciones en los márgenes del consumismo voraz y sus formas de resistencia.

La Fuerza Invisible: Sierra Leona, Taio Gardey y Pedro Fernández Quiroga Los documentalistas regresaron a cada pueblo para entregarles el afiche del documental a sus protagonistas. Gentileza

La importancia de la difusión de las historias de reconciliación

Para Fernández Quiroga y Gardey, la función del documental es equilibrar la narrativa histórica con historias humanas que hilvanen un mensaje constructivo. “Queremos desestigmatizar a la población sierraleonesa y hablar de reconstrucción social. La audiencia debe conocer un pueblo que da lecciones de humanidad y, al mismo tiempo, reflexionar sobre cómo surgen conflictos que no dependen de las comunidades africanas”, enfatizaron.

El documental fue reconocido internacionalmente con el premio a Mejor Documental otorgado por Harambee en Polonia y el premio a Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional Fabián Oyola de Cine Documental en España, además de recibir distinciones en festivales de Indonesia, Argentina, Colombia y el Reino Unido.

En ese contexto, Sol Buscaglia, productora del documental, aseguró que los premios internacionales evidenciaron la curiosidad global por estas historias desconocidas. “Muchos ni siquiera sabían ubicar a Sierra Leona en el mapa. Quienes lo vieron, se llevaron una respuesta muy positiva. Las historias que parecen lejanas son, a veces, las que más interpelan”, concluyó.

Todo sobre La Fuerza Invisible: Sierra Leona

El documental argentino La Fuerza Invisible: Sierra Leona se estrena en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635) el sábado 30 de mayo a las 20:30. Se trata de una función única y especial, por lo que no podés perderte la oportunidad.

Para adquirir entradas, podés acercarte a la boletería del reconocido cine o por el sitio web oficial.