Confirmaron un caso de triquinosis en Chubut y alertan por el consumo de carne sin control sanitario

Un caso positivo de Triquinosis fue confirmado en la localidad de El Hoyo, Chubut, lo que generó una alerta sanitaria . En este contexto, profesionales veterinarios y autoridades de salud animal pidieron extremar cuidados al comprar, vender o consumir productos porcinos.

Según explicó el Ministerio de Salud de la Nación a través de un comunicado, la triquinosis es una enfermedad causada por el parásito microscópico Trichinella, que puede alojarse en los músculos de cerdos domésticos y animales silvestres como jabalíes.

En el mismo se indicó: “Las personas pueden contagiarse al consumir carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. La salazón y el ahumado tampoco matan al parásito, por lo que no son métodos seguros de prevención".

"En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, aunque también existen otras, como el jabalí y animales silvestres como pumas o pecaríes que son consumidos por algunas comunidades cazadoras”, añadió el escrito.

Especialistas consultados por el medio local ADNSUR señalaron que la transmisión suele producirse a través del consumo de embutidos caseros y carnes mal cocidas, entre ellas salamines, longanizas, panceta, jamón crudo y chorizos elaborados sin controles oficiales.

Desde el sector veterinario insistieron en que el análisis de laboratorio es el único método confiable para detectar la presencia del parásito en la carne antes de su comercialización o consumo.

Cuáles son los síntomas de la triquinosis y cómo se trata

Las personas pueden presentar:

Fiebre

Dolores musculares

Diarrea

Vómitos

Hinchazón de párpados y picazón.

Ante estos síntomas, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Si bien hay medicamentos que se pueden usar para tratar la infección reciente, una vez que las larvas se alojan en los músculos, no hay un tratamiento específico.

Cómo se puede prevenir

Para evitar contraer triquinosis es importante:

Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados, es decir, hasta que desaparezca el color rosado y no pierdan más jugo: esto indica que se alcanzó una temperatura interna de 71 grados por al menos un minuto.

Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.

Adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos (como jamón, panceta, longaniza, chorizos) solamente en comercios habilitados. Verificar en la etiqueta de los productos que se encuentren elaborados por empresas autorizadas.

Evitar el consumo y la compra de productos vendidos de manera informal o en la vía pública.

Por otro lado, las autoridades destacan los cuidados en las zonas rurales y criaderos y el respeto a las normas establecidas por los servicios veterinarios para la cría de cerdos.