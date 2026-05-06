Brote de triquinosis en Córdoba: confirman 10 casos y refuerzan alertas

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó un brote de triquinosis con 10 casos positivos registrados en distintas localidades del interior provincial. Las autoridades sanitarias indicaron que todos los pacientes presentan buena evolución y permanecen bajo seguimiento ambulatorio.

Según el reporte oficial, seis contagios se detectaron en Salsipuedes, tres en Río Cuarto y uno en Las Bajadas. En todos los casos, las personas afectadas recibieron atención en centros de salud públicos y privados.

A partir de las primeras entrevistas epidemiológicas, se pudo determinar que en Salsipuedes la fuente probable de infección sería el consumo de derivados de cerdo adquiridos en comercios.

En tanto, en los casos de Río Cuarto y Las Bajadas, las investigaciones apuntan tanto a productos comerciales como caseros. Incluso, uno de los pacientes manifestó haber ingerido carne de jabalí, lo que amplía el foco de análisis de las autoridades.

Del operativo participan distintas áreas provinciales y nacionales, entre ellas el Departamento de Zoonosis, la Dirección de Alimentos, organismos de fiscalización y el Senasa, junto con equipos municipales de salud y bromatología.

Cómo se transmite la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se contrae al consumir carne de cerdo o sus derivados crudos o mal cocidos, contaminados con larvas de Trichinella spiralis.

Los síntomas pueden variar, pero suelen incluir fiebre, dolores musculares intensos, cefalea, inflamación alrededor de los ojos, además de trastornos digestivos como diarrea y vómitos.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron la importancia de extremar los cuidados al momento de consumir este tipo de productos. Recomiendan evitar carnes crudas o chacinados caseros que no hayan sido previamente analizados, y desconfiar de alimentos de procedencia dudosa.

También recordaron que métodos como la salazón o el ahumado no eliminan el parásito, por lo que no garantizan la seguridad del producto. En ese sentido, subrayaron que está prohibida la comercialización de carne o derivados provenientes de establecimientos no habilitados.