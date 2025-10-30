Brote de triquinosis en Córdoba: clausuran un frigorífico y hay 13 casos confirmados

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba clausuró un frigorífico en General Cabrera y decomisó 100 kilos. Hay 13 casos de triquinosis confirmados.

Un brote de triquinosis encendió las alarmas en el sur de Córdoba, donde se confirmaron 13 casos en la localidad de General Cabrera. Foto: Freepik

Un brote de triquinosis encendió las alarmas en el sur de Córdoba, donde se confirmaron 13 casos en la localidad de General Cabrera. Tras la investigación, el Ministerio de Bioagroindustria dispuso la clausura de un frigorífico y el decomiso de carne vinculada al foco de contagio.

La medida fue ejecutada por la Dirección General de Fiscalización y Control, junto a efectivos de la Policía Rural Sur y personal municipal, en el marco de operativos desplegados en distintas zonas del departamento Juárez Celman. Allí se detectó faenamiento clandestino y venta de carne porcina sin las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.

Durante el procedimiento se decomisaron y destruyeron alrededor de 100 kilos de carne y derivados porcinos en un establecimiento que contaba con habilitación, pero cuyo producto no era apto para el consumo humano. Además, se precintaron la sala de faena y el sector donde se elaboraban chacinados.

Las actuaciones se realizaron conforme a las Leyes Provinciales Nº 8417, 10326 y 6974, que establecen los controles sobre el faenamiento y la prevención de enfermedades zoonóticas.

Caos de triquinosis Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que los pacientes afectados fueron atendidos en hospitales y clínicas locales, y todos evolucionan favorablemente bajo seguimiento ambulatorio. Las entrevistas epidemiológicas revelaron que la fuente de infección habría sido el consumo de chorizos caseros adquiridos en un domicilio no autorizado.