El INTA invita a los mendocinos a conocer la industria del agro desde adentro

Por segundo año consecutivo, la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA invita a mendocinos y visitantes a vivir una jornada distinta. El evento “ INTA Mendoza Puertas Abiertas 2025” se realizará el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, de 10.00 a 19.00 horas, en el predio ubicado en calle San Martín 3853, Mayor Drummond, Luján de Cuyo. Con entrada libre y gratuita, promete ser una experiencia recreativa y educativa para disfrutar en familia.

Desde hace tres años, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realiza estas muestras abiertas en los principales oasis de Cuyo. El objetivo es que el público pueda conocer de cerca el trabajo que el INTA desarrolla junto a productores, escuelas y comunidades urbano-rurales.

Este año, la propuesta combina naturaleza, tecnología y cultura, ofreciendo una mirada integral sobre cómo la ciencia mejora la producción agrícola y la vida cotidiana.

Durante las dos jornadas, más de 200 stands mostrarán investigaciones, proyectos y productos locales. Quienes asistan podrán recorrer las parcelas experimentales (como viñedos o cultivos de aromáticas), participar de talleres de elaboración de conservas y dulces, y asistir a demostraciones de hidroponia, autoproducción o extracción de semillas.

Talleres, recorridos y degustaciones en una propuesta gratuita que une ciencia, arte y naturaleza.

Además, se podrán conocer avances en viticultura, enología, horticultura, fruticultura, agroecología, apicultura, energías renovables y sanidad vegetal, entre otros. La propuesta incluye un patio de comidas y una radio abierta que transmitirá en vivo desde el predio.

Uno de los atractivos más esperados serán las degustaciones guiadas de vinos, mieles, cerezas y aceite de oliva, productos típicos de la región y resultado de años de investigación y trabajo conjunto entre técnicos y productores.

Arte, ciencia y educación en un mismo espacio

DistINTA (3) El INTA abre sus puertas con talleres, degustaciones y espacios interactivos para aprender jugando. INTA

En esta edición, se inaugurará un espacio cultural dentro de la enoteca del INTA, donde se exhibirán obras del artista Honorio Barraquero, inspiradas en variedades de vid identificadas por el ingeniero agrónomo Eduardo Vega.

La muestra también convoca a escuelas primarias, secundarias y terciarias agrotécnicas del Gran Mendoza y del Este provincial. Docentes y estudiantes podrán conocer de cerca los procesos de investigación, experimentar en los talleres y comprender cómo se aplica la tecnología al campo mendocino.