El Cavadito se prepara para festejar a San Judas Tadeo con devoción y alegría

Este sábado y domingo, el paraje El Cavadito de Lavalle invita a creyentes y visitantes a compartir dos días de tradición, fe y alegría en la Capilla San Judas Tadeo , ubicada a 73 kilómetros de la villa cabecera de la comuna y a 106 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.

De esta manera, El Cavadito se convierte, como todos los años, en un punto de encuentro para peregrinos y turistas que buscan vivir la devoción y la cultura local.

Se trata de un espacio de gran valor tradicional, donde los fieles agradecen las bendiciones recibidas y renuevan su fe, bajo un contexto de unión y espiritualidad.

El sábado, los fieles y visitantes podrán disfrutar de la llegada de la peregrinación gaucha que recorrerá 54 kilómetros. En honor a San Judas Tadeo, la misma arrancará desde la plaza de Costa de Araujo, y estará acompañada del rezo de la novena.

Además, se celebrará la misa, habrá una procesión de antorchas y se realizarán destrezas criollas. En el escenario principal se disfrutará del espectáculo folclórico con artistas locales, así como comidas típicas acompañadas de música en los tradicionales bodegones, con eventos que se extenderán hasta la madrugada del domingo.

Fiesta de San Judas Tadeo en Lavalle Fiesta de San Judas Tadeo en Lavalle MDZ

En tanto, ese mismo domingo por la mañana, la programación continuará con la misa principal, una procesión y muestras gauchas, que transformarán así un ambiente que combina devoción, tradición y entretenimiento para toda la familia.

San Judas Tadeo: el santo de las causas difíciles

Cada 28 de octubre, millones de fieles celebran a San Judas Tadeo, reconocido como el patrón de las causas difíciles y desesperadas. Es uno de los doce apóstoles de Jesús.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 17.47.15 (1)

San Judas Tadeo es el santo con más devotos, sus fieles le rinden honor y se acercan a él en momentos de necesidad, buscando su intercesión, agradeciendo los milagros y favores concedidos.

Su devoción se refleja en numerosas celebraciones en todo el mundo, siendo significativa en los creyentes que lo veneran día a día.