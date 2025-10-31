A 50 años de Bohemian Rhapsody: el recuerdo del show de Queen en Argentina con Maradona, rock y dictadura como contexto

Un día como hoy, pero de 1975 la legendaria banda Queen creó su mítica canción Bohemian Rhapsody , con la que cambiaría las reglas del juego de la escena musical internacional. Desde la duración del tema hasta la fusión de estilos musicales rompieron los moldes de la industria de la época.

Este 31 de octubre se cumplen 50 años del lanzamiento de Bohemian Rapsody, la emblemática canción de 5m55s de duración, incluida en el disco A night in the opera, que trascendió como una de las más importantes de la historia de la música.

En ese entonces, el juego era otro: hacer hits de no más de 3 minutos de duración, con una melodía coreable y letras simples. Pero Freddie Mercury quería ir más allá. En su cabeza, y con sus manos en las teclas, estaba creando una obra distinta: una balada con un piano memorable que transmutara a la ópera y concluyera en rock, con fuertes riffs.

Las voces serían fundamentales para Bohemian Rhapsody . No se escucharía solo la de Freddie, sino que el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor también aportaron sus tonalidades para los coros.

Pese a que Bohemian Rhapsody fue una apuesta arriesgada para lanzar un adelanto del álbum, los músicos estaban convencidos que era la “joya” que querían hacer brillar. "Teníamos que hacer un álbum que nos salvara. Todavía disfruto escuchando el disco completo porque esa fue la manera en que lo diseñamos y Bohemian Rhapsody es la joya de esa corona", expresó Brian May en diálogo con la BBC en 2004. Su apuesta fue acertada y transgresora. El tema pasó a la historia y Queen también.

En plena dictadura: así fue la legendaria llegada de Queen a la Argentina

Seis años después del lanzamiento de Bohemian Rhapsody, Queen ya se había consagrado como una de las bandas de rock más importantes del mundo. Su éxito les permitió dar una extensa gira mundial, llamada “The Game Tour”, que los llevaría, inclusive, a tierras sudamericanas. México, Brasil, Venezuela y Argentina fueron los países latinoamericanos escogidos por la banda para presentarse por primera vez. Y, como si fuera poco, en Argentina, Queen dio 5 shows.

Queen, Freddie Mercury, Brian May Foto: Instagram Freddie Mercury Queen, Freddie Mercury, Brian May Foto: Instagram Freddie Mercury

El 28 de febrero, la banda integrada por Freddie Mercury, John Deacon, Brian May y Roger Taylor pisó por primera vez territorio argentino para dar, desde entonces, tres shows en el Estado de Vélez. Tras ello, se presentarían una vez en Mar del Plata y otra en Rosario.

Su llegada al país fue revolucionaria para la época que se vivía. Marcó un antes y un después para los conciertos de rock. Era 1981 y el país estaba sumido en la oscuridad de la última dictadura militar, con la censura y la represión a la orden del día. Decenas de artistas argentinos se habían exiliado y los que se quedaron eran perseguidos dependiendo de la crítica social que cargaban sus letras, entre ellos el mismísimo Charly García y la “negra” Mercedes Sosa.

Como si fuera poco, el frontman de la banda, Freddie, no era un cantante más. Era un referente abiertamente homosexual, libre y provocador, lo que no le iba de la mano con los ideales impuestos por el gobierno de facto. Pero el cholulaje y la necesidad de aflojar y volver a abrir las puertas a lo cultural -tras años de horrores, censura y represión- hizo que la llegada de Queen fuera posible a pesar de todo.

Queen-en-Argentina

Es más, el propio Roberto Viola, quien fuera integrante de la Junta Militar y, luego, presidente de facto, invitó a los artistas a su casa. Según trascendió, el baterista Roger Taylor fue el único que faltó a esa reunión para no traicionar sus propios ideales políticos en contra de la dictadura militar.

El primer gran show internacional en el país

Pero la cuestión política no fue el único factor que marcó la llegada de Queen. Además, sería la primer gran banda internacional que se presentaría en estadios nacionales en su pico de fama. Meses antes, en diciembre de 1980, se presentó la banda británica The Police. Sin embargo, y pese a hits como Message in a Bottle y Roxanne, Queen era mucho más trascendental, sonaba con más fuerza y causaba más furor entre el público.

No estábamos acostumbrados a recibir grandes figuras de la música. Pero, después de Queen, eso comenzaría a cambiar. Años después de la dictadura, los grandes empezarían a animarse a los escenarios del sur americano.

Por eso, sus 5 shows en 1981 fueron épicos, revolucionarios, históricos e inolvidables. No solo para los fanáticos de la banda, sino para la historia de la música en el país. "Nunca se vivió algo así en Argentina", aseguró Rubén Rabanal, quien pudo estar presente en Vélez en el marco de “The Game Tour”.

El encuentro de dioses: Diego y Queen

La visita de Queen también quedó grabada para la historia por una foto inolvidable: la del encuentro de los músicos con el futbolista Diego Armando Maradona. La fotografía fue tomada en el backstage del último concierto de la banda en Argentina, el 8 de marzo. Fue el mismísimo Freddie el que invitó al “10” a subir al escenario diciendo: "Quiero presentarles a un amigo de ustedes: Maradona". Tras ello, Diego expresó: “Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora Otro muerde el polvo”.

La única gira de Freddie en el país

Otro factor fundamental de la llegada de Queen al país fue que se trató de la primera y única visita de Freddie Mercury, antes de su fallecimiento el 24 de noviembre de 1991. Tras ello, la banda regresaría en noviembre de 2008 de la mano de Brian May, Roger Taylor y el cantante canadiense Paul Rodgers.