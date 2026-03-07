Vendimia 2026: cómo reclamar la devolución de la entrada de la fiesta

Tras la suspensión por lluvias, el Acto Central pasó para el domingo y la repetición, para el miércoles. Cómo reclamar la devolución de la entrada.

La Fiesta de la Vendimia sufrió cambios de último momento por el pronóstico de tormentas para el sábado a la noche lo que obligó a las autoridades a reprogramar los eventos: el Acto Central pasó para el domingo 8 de marzo y la repetición, para el miércoles. Una de las preguntas más frecuentes de los lectores de MDZ tiene que ver con la devolución de la entrada y la validez de los tickets.

acto central fiesta (10).JPG La repetición del Acto Central pasó para el miércoles 11 de marzo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo reclamar la devolución de la entrada de la Vendimia Muchas personas que tenían sus boletos comprados con anticipación no podrán asistir a las nuevas fechas. Además, los fanáticos de Luciano Pereyra se quedarán sin vivir el espectáculo porque se hará el domingo a la noche y no se pasará para el día miércoles. Para estos casos se implementó un sistema para reclamar la devolución de las entradas.

Quienes deseen solicitar la devolución del importe de las entradas porque el cambio de fecha los afectó podrán hacerlo a partir del jueves 12 de marzo, no antes, enviando un correo electrónico a [email protected] con el pedido correspondiente y el Código de Venta (número que figura debajo del código QR de la entrada).

Las devoluciones se realizarán entre el jueves 12 y el domingo 22 de marzo, a través del mismo medio de pago utilizado en la compra, y el comprobante será enviado por correo electrónico. Las entradas que registren acceso al evento no tendrán posibilidad de devolución.

luciano pereyra show mendoza 3 Las nuevas fechas de la Fiesta de la Vendimia Debido a las condiciones climáticas, el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia fue reprogramado para el domingo 8 de marzo a las 21 en el teatro griego Frank Romero Day. Las personas que ya realizaron el canje de entradas podrán asistir con los tickets obtenidos previamente.