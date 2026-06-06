PAMI devuelve dinero a afiliados: cómo pedir el reintegro por gastos médicos

Los afiliados de PAMI que hayan pagado de manera particular consultas, estudios o distintas prestaciones de salud tienen la posibilidad de solicitar el reintegro del dinero. El organismo permite iniciar el trámite tanto por internet como de forma presencial, aunque exige cumplir con ciertos requisitos y respetar un plazo específico.

La devolución está pensada para situaciones en las que la atención médica debió realizarse fuera del circuito habitual de cobertura. Cada pedido es analizado de manera individual y la aprobación depende de la documentación presentada por la persona afiliada.

Pami ofrece la posibilidad de que sus afiliados reciban un reintegro de su dinero por gastos médicos particulares.

El propio titular de PAMI.

Un familiar autorizado.

Un apoderado.

Un tercero que haya afrontado el gasto.

En todos los casos será obligatorio demostrar tanto el pago efectuado como el vínculo o autorización correspondiente para gestionar el reclamo.

Además, existe un límite de tiempo importante: la solicitud debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a la prestación médica. Pasado ese período, el organismo puede rechazar el reintegro.

Los documentos que pide PAMI para evaluar el reclamo

Para iniciar el trámite, PAMI exige presentar una serie de comprobantes y documentación respaldatoria. Entre los principales requisitos figuran:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial vigente.

Facturas del gasto realizado.

Formulario de reintegro.

Estudios o certificados médicos vinculados a la atención.

Si la gestión la realiza otra persona, también deberá adjuntarse la autorización correspondiente.

Cómo tramitar la devolución de dinero en PAMI

El procedimiento puede hacerse de manera digital desde la página oficial de PAMI utilizando celular, tablet o computadora.

La persona afiliada debe completar sus datos personales, adjuntar los archivos requeridos y enviar la solicitud para que sea revisada por el organismo. En algunos casos, PAMI puede pedir posteriormente los comprobantes originales o documentación adicional.

Qué recomiendan para evitar rechazos o demoras

Antes de enviar el trámite, conviene revisar que toda la información coincida correctamente con los datos del afiliado y que las facturas sean legibles.

También se aconseja conservar los originales de todos los comprobantes hasta recibir una respuesta definitiva, ya que el reintegro no se otorga de forma automática y queda sujeto a evaluación administrativa.