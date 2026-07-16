PAMI digital: cómo gestionar turnos, recetas y la cartilla médica desde el celular
El PAMI ratificó su proceso de modernización y así se pueden gestionar los turnos de forma digital si sos afiliado al organismo nacional.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) avanza en su proceso de modernización con herramientas digitales que permiten a los afiliados realizar trámites de salud sin necesidad de asistir a una oficina. A través del sistema online y la aplicación oficial, ahora es posible gestionar turnos, consultar recetas y acceder a la cartilla médica directamente desde el celular.
La iniciativa busca simplificar el acceso a los servicios y reducir la presencialidad, especialmente para jubilados y pensionados que necesitan resolver gestiones de manera más rápida.
Qué se puede hacer en PAMI desde el celular
Mediante la app oficial “Mi PAMI” y los servicios web del organismo, los afiliados pueden concentrar gran parte de sus trámites en un solo lugar. Entre las principales funciones se destacan:
- Solicitar y gestionar turnos médicos.
- Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas.
- Acceder a la cartilla médica actualizada.
- Ver la credencial digital propia y del grupo familiar.
- Realizar distintos trámites administrativos sin ir a una agencia.
Este sistema permite tener toda la información sanitaria disponible en cualquier momento, desde el teléfono.
La digitalización de PAMI forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el organismo y mejorar la atención. Con estas herramientas, los usuarios pueden evitar filas, reducir tiempos de espera y resolver consultas de manera remota.
Además, la plataforma web oficial también ofrece opciones para iniciar trámites, consultar estados y acceder a servicios médicos, lo que refuerza el ecosistema digital del organismo.
Ventajas para los afiliados del PAMI
El uso de estas herramientas digitales trae varios beneficios:
- Mayor comodidad y rapidez en las gestiones.
- Acceso permanente a información médica.
- Menor necesidad de trasladarse a oficinas físicas.
- Centralización de datos en un solo sistema.
Desde el organismo recuerdan que todas las gestiones deben realizarse a través de canales oficiales y advierten sobre posibles estafas. En ese sentido, recomiendan no compartir datos personales ni acceder a enlaces sospechosos.
La digitalización de PAMI marca un paso clave hacia un sistema de salud más ágil e integrado, donde el celular se convierte en una herramienta central para el acceso a prestaciones médicas.