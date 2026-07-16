PAMI digital: cómo gestionar turnos, recetas y la cartilla médica desde el celular

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) avanza en su proceso de modernización con herramientas digitales que permiten a los afiliados realizar trámites de salud sin necesidad de asistir a una oficina. A través del sistema online y la aplicación oficial, ahora es posible gestionar turnos, consultar recetas y acceder a la cartilla médica directamente desde el celular.

La iniciativa busca simplificar el acceso a los servicios y reducir la presencialidad , especialmente para jubilados y pensionados que necesitan resolver gestiones de manera más rápida.

Mediante la app oficial “Mi PAMI” y los servicios web del organismo, los afiliados pueden concentrar gran parte de sus trámites en un solo lugar. Entre las principales funciones se destacan:

Este sistema permite tener toda la información sanitaria disponible en cualquier momento, desde el teléfono.

La digitalización de PAMI forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el organismo y mejorar la atención. Con estas herramientas, los usuarios pueden evitar filas, reducir tiempos de espera y resolver consultas de manera remota.

Además, la plataforma web oficial también ofrece opciones para iniciar trámites, consultar estados y acceder a servicios médicos, lo que refuerza el ecosistema digital del organismo.

Ventajas para los afiliados del PAMI

El uso de estas herramientas digitales trae varios beneficios:

Mayor comodidad y rapidez en las gestiones.

Acceso permanente a información médica.

Menor necesidad de trasladarse a oficinas físicas.

Centralización de datos en un solo sistema.

Desde el organismo recuerdan que todas las gestiones deben realizarse a través de canales oficiales y advierten sobre posibles estafas. En ese sentido, recomiendan no compartir datos personales ni acceder a enlaces sospechosos.

La digitalización de PAMI marca un paso clave hacia un sistema de salud más ágil e integrado, donde el celular se convierte en una herramienta central para el acceso a prestaciones médicas.