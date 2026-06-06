El motivo por el que la Ciudad de Mendoza fue distinguida como "Ciudad Faro"

La Ciudad de Mendoza fue distinguida con la certificación Ciudad Faro, el máximo reconocimiento otorgado por la Red de Innovación Local (RIL) dentro de su programa de Gestión Eficiente. La distinción premia a los gobiernos locales que demuestran capacidad para administrar los recursos públicos de manera estratégica, sostenible e innovadora, con resultados concretos para la comunidad.

Con un desempeño superior al 80%, la capital mendocina volvió a ubicarse entre las pocas ciudades argentinas que alcanzan el nivel más alto de certificación. De esta manera, ratificó un modelo de gestión pública que ya había sido reconocido durante 2025 y que hoy se consolida como una referencia a nivel nacional.

“Esta distinción refleja el compromiso de todo el equipo municipal y una forma de gestionar basada en resultados, cercanía y mejora continua. Haber alcanzado el máximo nivel de certificación nos posiciona como una referencia nacional, pero sobre todo nos impulsa a seguir generando oportunidades, fortaleciendo la calidad de los servicios públicos y construyendo una ciudad preparada para los desafíos del presente y del futuro”, manifestó el intendente Ulpiano Suarez.

La certificación Ciudad Faro valida las capacidades institucionales del municipio, reconoce la calidad de las políticas públicas implementadas y fortalece la confianza ciudadana en una administración que apuesta por la innovación, la transparencia y la mejora continua.

Además de distinguir el trabajo realizado, el reconocimiento posiciona a la Ciudad de Mendoza como un modelo para otros gobiernos locales interesados en modernizar sus estructuras, optimizar recursos y mejorar la prestación de servicios a vecinos y visitantes.

ciudad de mendoza La Ciudad de Mendoza alcanzó nuevamente la máxima certificación de la Red de Innovación Local. Prensa Ciudad de Mendoza

El proceso de evaluación incluyó un exhaustivo autodiagnóstico respaldado por evidencia documental, revisiones técnicas externas, implementación de mejoras y una instancia final de validación. Todo ello permitió medir de manera objetiva el desempeño de la gestión municipal en distintos ejes estratégicos.

Los indicadores que impulsaron la certificación

Los resultados reflejaron un desempeño sólido en las siete dimensiones analizadas por RIL. La Ciudad obtuvo un 81% en Profesionalización, 87% en Capital Humano, 84% en Atención Ciudadana, 84% en Transformación Digital, 88% en Finanzas Locales, 86% en Gobierno Abierto y Acceso a la Información y un destacado 100% en Servicios Públicos.

Precisamente, el eje de Servicios Públicos alcanzó la máxima puntuación posible, evidenciando la calidad de las prestaciones que reciben diariamente vecinos y turistas. A esto se sumaron los altos niveles registrados en Finanzas Locales y Capital Humano, dos áreas consideradas fundamentales para garantizar una administración eficiente y sostenible en el tiempo.

Estos indicadores reflejan la capacidad del municipio para planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas con criterios de calidad, transparencia y mejora continua, aspectos cada vez más valorados en la gestión local.

Innovación, tecnología y cercanía con los vecinos

La distinción también reconoce diversas iniciativas impulsadas por la gestión de Ulpiano Suarez que han transformado la manera en que el municipio toma decisiones y brinda respuestas a la comunidad. Entre ellas se destacan la estrategia integral de gobernanza de datos e inteligencia artificial, el sistema de seguridad ciudadana Ojos en Alerta, la plataforma Invertir en Mendoza destinada a promover inversiones y desarrollo económico, el Presupuesto Participativo digital y los Operativos 360, que coordinan acciones integrales en los distintos barrios de la capital.

Todas estas herramientas comparten un mismo objetivo: utilizar la información, la innovación y la tecnología para optimizar recursos, mejorar la eficiencia estatal y ofrecer soluciones más ágiles a las necesidades de los ciudadanos.

La entrega del reconocimiento se realizó durante “La Noche de los Intendentes”, organizada por RIL Argentina en Rosario. En ese encuentro, la Ciudad de Mendoza también fue destacada por sus políticas vinculadas al desarrollo emprendedor y la sostenibilidad.

La obtención de la certificación Ciudad Faro reafirma el camino emprendido por la capital mendocina hacia un modelo de gestión basado en la eficiencia, la innovación y la cercanía con el vecino, consolidándola como una referencia para otras ciudades del país y de la región.