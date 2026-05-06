Ahora los conductores de apps van a poder reportar delitos en Mendoza

La aplicación de viajes Cabify firmó un convenio con la Ciudad de Mendoza para sumar a sus conductores al programa Ojos en Alerta. La iniciativa busca aprovechar el movimiento cotidiano de miles de autos de aplicaciones para detectar situaciones sospechosas o de emergencia.

En esta primera etapa, más de 3.000 choferes que hoy trabajan con la app en la provincia podrán participar de capacitaciones específicas sobre el uso de la herramienta. La participación será voluntaria, pero la convocatoria está abierta para quienes quieran sumarse.

Las capacitaciones durarán cerca de 30 minutos y apuntan a explicar de forma práctica cómo funciona el sistema. La idea es que los conductores puedan dar aviso inmediato ante hechos que les llamen la atención, sin necesidad de intervenir directamente.

A diferencia del 911, Ojos en Alerta funciona a través de mensajería directa. Eso permite enviar texto, audios, fotos o videos desde el celular, sin necesidad de aportar datos personales, ya que los usuarios están previamente registrados en el sistema.

Ese mecanismo puede ayudar a ganar tiempo frente a una emergencia o una situación sospechosa. En seguridad, cada minuto cuenta, y por eso la incorporación de más personas capacitadas puede reforzar la respuesta en la calle.

Además, el programa cuenta con un botón de pánico pensado para casos de extrema urgencia. Cuando se activa, pone en marcha un protocolo de intervención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.