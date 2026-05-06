El Gobierno sumó nuevas enfermedades al sistema de vigilancia sanitaria: cuáles son y qué cambia

El Ministerio de Salud de la Nación modificó el esquema de vigilancia epidemiológica vigente en Argentina e incorporó nuevos eventos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. La medida apunta a mejorar la detección temprana, reforzar el monitoreo sanitario y optimizar la respuesta ante distintas enfermedades y situaciones de salud pública.

La actualización del Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO) incorporó nuevas categorías vinculadas a enfermedades crónicas y otros eventos considerados relevantes para la salud pública.

Además, la normativa ratificó la continuidad de la notificación obligatoria de casos de cáncer y de internaciones vinculadas a salud mental, aunque bajo sistemas de registro diferenciados.

Qué cambia con la actualización del sistema sanitario

La nueva disposición reemplaza el esquema vigente desde 2022 y redefine los criterios de vigilancia epidemiológica según el escenario sanitario actual.

El objetivo es fortalecer la detección temprana de enfermedades, mejorar la calidad de la información y agilizar la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias frente a distintos eventos de salud pública.

Desde la cartera sanitaria señalaron que los cambios buscan generar datos más precisos sobre la evolución y el comportamiento de distintas patologías en la población. Con esa información, el Estado apunta a fortalecer las estrategias de prevención, mejorar tratamientos y optimizar la planificación sanitaria en todo el país.