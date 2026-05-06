Atención: todas las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves

Según el cronograma de Edemsa, ocho departamentos de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

Habrá cortes de luz en varios departamentos de la provincia este jueves.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 7 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.