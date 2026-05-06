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Atención: todas las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves

Según el cronograma de Edemsa, ocho departamentos de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

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Habrá cortes de luz en varios departamentos de la provincia este jueves.

Habrá cortes de luz en varios departamentos de la provincia este jueves.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 7 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Cortes de luz programados para este jueves 7/5

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Edemsa realiza tareas de mantenimiento preventivo para mejorar la red eléctrica y asegurar la calidad y continuidad del servicio. Durante estos trabajos, pueden registrarse interrupciones temporales del suministro en determinadas zonas.

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