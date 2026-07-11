Los Sociales de la Ciudad de los Libros: el rincón donde chicos juegan, leen y crean

Durante las vacaciones de invierno , la Báscula de la Nave Cultura l se transformó en un espacio pensado para que los chicos se acerquen a los libros desde un lugar lúdico, participativo y creativo. Allí funciona Ciudad de los Libros , uno de los bloques temáticos de Ciudad de los Chicos 2026 , la propuesta cultural que la Ciudad de Mendoza preparó para el receso invernal.

MDZ Estilo recorrió el espacio, donde familias, vecinos y turistas se encontraron con una feria de librerías, juegos de mesa, actividades interactivas, presentaciones, charlas y propuestas artísticas. La escena se repite durante la tarde: chicos que hojean cuentos, familias que recorren los stands, grupos que se sientan a jugar y pequeños artistas que se animan a cantar, bailar, actuar o contar historias. La propuesta puede visitarse hasta el sábado 18 de julio, de 15 a 19, con entrada gratuita.

La Ciudad de los Libros reúne la participación de 14 librerías locales, que acercan al público infantil y familiar una amplia variedad de cuentos, novelas, libros ilustrados y propuestas editoriales para distintas edades.

Pero la experiencia no se limita a comprar o mirar libros. La idea es que la lectura aparezca como una puerta de entrada a otros mundos: el juego, la imaginación, la conversación y el encuentro con otros chicos.

En ese sentido, la feria forma parte de una programación más amplia que busca fomentar el hábito lector desde una mirada cercana y atractiva para las infancias.

Juegos de mesa, rol y estrategia en vacaciones de invierno

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de un espacio dedicado a los juegos de mesa modernos, juegos de rol y estrategia, de la mano de Aquí Hay Dragones, un emprendimiento mendocino que promueve el aprendizaje, la creatividad y el encuentro a través del juego.

La propuesta invita a los chicos a compartir mesas, resolver desafíos, imaginar personajes y participar de dinámicas grupales que estimulan la atención, la cooperación y la fantasía. Así, la Báscula de la Nave se convierte en un territorio donde los libros conviven con dados, tableros, historias inventadas y nuevas formas de jugar.

El escenario donde los chicos son protagonistas

Otro de los puntos centrales de la Ciudad de los Libros es su Escenario Interactivo, donde se desarrollan presentaciones de libros, charlas, títeres, teatro, magia, circo y distintas actividades pensadas para toda la familia.

También se suma el ciclo Animate, un espacio que invita a los chicos a cantar, bailar, actuar, contar historias y convertirse en protagonistas de las vacaciones artísticas.

La propuesta refuerza uno de los ejes de Ciudad de los Chicos: no pensar a las infancias solo como espectadoras, sino como participantes activas de la experiencia cultural.

MDZ | Maru Mena

Cuándo visitar la Ciudad de los Libros

La propuesta funciona en la Báscula de la Nave Cultural, hasta el sábado 18 de julio, de 15 a 19. La entrada es sin costo y forma parte de la programación de Ciudad de los Chicos 2026, una de las principales alternativas culturales para disfrutar las vacaciones de invierno en familia en Mendoza.

Alfonso Mateo y Sol Molinari. MDZ | Maru Mena

MDZ | Maru Mena

Familia Gatica. MDZ | Maru Mena

Familia Aguilar Kost. MDZ | Maru Mena

Amparo, Guille y Akaya. MDZ | Maru Mena

MDZ | Maru Mena

Cata, Romi, Lore, Maru, Mar y Fede. MDZ | Maru Mena

Leonor Aveni y Carina Rivaynera. MDZ | Maru Mena

Juliana Delpopolo y Alejandro Frías. MDZ | Maru Mena

Benicio, Patricia y Emilce. MDZ | Maru Mena

Iván Martínez y Laura Fuertes, funcionarios de la Subsecretaria de Cultura de la Ciudad de Mendoza, MDZ | Maru Mena