El histórico Museo Casa de San Martín tendrá una sala inmersiva con tecnología 360°

El Museo Casa de San Martín , en Ciudad, dará un salto tecnológico con la construcción de una sala inmersiva que permitirá recorrer la vida del Libertador y su familia a través de proyecciones en 360 grados, sonido envolvente y contenidos digitales. El proyecto busca renovar la experiencia de quienes visitan uno de los espacios patrimoniales más importantes de la provincia.

La iniciativa demandará una inversión total de USD 250.000. De ese monto, USD 225.000 serán financiados con recursos del fondo provincial de resarcimiento por la Promoción Industrial —vinculado a los recursos originalmente destinados a Portezuelo del Viento—, mientras que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza aportará el resto.

La nueva sala se construirá dentro de un sector ya existente del museo , por lo que no será necesario modificar la estructura del edificio histórico. Los estudios técnicos concluyeron que la intervención es plenamente viable y compatible con la conservación del patrimonio.

El proyecto fue seleccionado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) dentro de un programa de infraestructura turística municipal y superó las distintas evaluaciones técnicas, financieras y legales requeridas para acceder al financiamiento.

El dinero será otorgado como un préstamo que el Municipio devolverá a la Provincia en diez años, mediante cuotas trimestrales sin interés que se descontarán automáticamente de la coparticipación municipal.

El convenio entre el Gobierno provincial y la Municipalidad fue firmado en abril de este año y ya recibió el visto bueno de Fiscalía de Estado, que únicamente pidió corregir algunos aspectos formales del expediente, como unificar fechas y eliminar una referencia errónea al municipio de Godoy Cruz incorporada por error desde otro trámite.

Con esas observaciones subsanadas, el Ejecutivo provincial quedará en condiciones de dictar el decreto que ratifique el convenio. Luego comenzarán las etapas de licitación y ejecución de la obra que transformará la propuesta del Museo Casa de San Martín con una experiencia inmersiva pensada para atraer a nuevos públicos sin alterar el valor histórico del edificio.