El Museo Casa de San Martín se renueva: qué cambios planea el Gobierno para atraer nuevos visitantes

La iniciativa apunta a captar públicos jóvenes mediante la aplicación de tecnología que permita un recorrido "multisensorial". El objetivo es impulsar el turismo y el consumo en el Distrito Fundacional.

Avanza la modernización del Museo Casa de San Martín. A través de un convenio firmado entre Provincia y Ciudad de Mendoza, el Gobierno busca darle una vuelta de tuerca al espacio y renovar la experiencia en el emblemático espacio. El principal objetivo es atraer nuevos visitantes, poniendo énfasis en el público más joven.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan de Infraestructura Pública Turística, tiene un plazo de ejecución estimado de seis meses -por lo que se espera que esté lista este mismo año- y será financiada bajo el esquema de fondos reintegrables.

Tecnología de punta para una experiencia inmersiva El principal atractivo de la propuesta es la creación de una sala inmersiva, un espacio "multisensorial" que estará ubicado en el primer piso del museo, cuyo diseño apunta a recrear distintos momentos de la vida de José de San Martín y su familia durante su estadía en Mendoza.

Para mejorar la experiencia de los visitantes, se incorporarán herramientas de realidad virtual y contenidos digitales, lo que permitirá realizar un recorrido más interactivo a través de los distintos momentos históricos del prócer durante su etapa como gobernador intendente general de Cuyo. "La idea es colocar en el primer piso una sala inmersiva donde se pueda conocer cuál fue el San Martín visionario que ideó la gesta sanmartiniana", destacan desde el municipio capitalino.

Modernización Museo Casa de San Martín 2 El Gobierno provincial y la Ciudad de Mendoza avanzan en la modernización del emblemático museo. Gobierno de Mendoza Innovación para atraer a los jóvenes La idea de incorporar tecnología no es azarosa. La implementación de la sala inmersiva pretende dar mayor dinamismo a las visitas, lo que es esencial para captar a las nuevas generaciones.