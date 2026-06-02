Corrupción en ARSAT: Facundo Leal tenía equipos de espionaje en su casa

La causa que investiga hechos de corrupción de un grupo de ex funcionarios mendocinos de la empresa ARSAT sigue generando repercusión. En el marco del allanamiento que se hizo en el domicilio de Facundo Leal la semana pasada, los investigadores detectaron una serie de equipos profesionales de espionaje, además de las drogas y dólares secuestrados.

Entre los elementos que se encontraron en el departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo se secuestró una valija de caja estanca marca Panaro y 19 equipos de espionaje. Estos dispositivos están destinados a registrar audio y videos simulando ser objetos cotidianos como bolígrafo, lentes de sol o llaves de auto, entre otros equipos, según consignó el Diario La Nación.

Asimismo, también se descubrió en ese domicilio un teléfono satelital Iridium 9555 que garantiza conexión en lugares remotos.

Otro de los elementos hallados fue un inhibidor de señal que bloquea e incomunica dispositivos móviles, Wifi o GPS en un determinado radio de acción.

Todos estos aparatos fueron secuestrados en el allanamiento que tuvo lugar la semana pasada en el departamento de Palermo del ex presidente de ARSAT, en el que se encontraron casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, una cantidad no precisada de cocaína y más de US$650.000 en efectivo.

En simultáneo, se realizaron operativos en la Mendoza, donde se secuestraron 1,7 millones de dólares en un departamento que Leal posee en la Quinta Sección.

La banda de los mendocinos

La investigación judicial en el marco de esta causa apunta a una red de corrupción que tiene como partícipes a un grupo de mendocinos que fueron funcionarios nacionales durante las gestiones de Alberto Fernández y de Javier Milei.

Facundo Leal, ex titular de ARSAT y de ORSNA es el más llamativo, pero de su mano aparecen otras personas que pasaban bajo el radar, como Gerardo Boschín, presidente de Trenes Argentinos hasta enero de este año y ex Gerente de Administración y Finanzas de ARSAT. Estos dos ex funcionarios son los principales apuntados en la causa.

Asimismo, entre quienes trabajaron en Buenos Aires y provienen de la provincia de Mendoza están el ex ministro de Seguridad Leonardo Comperatore y Juan Andrés Navarro Stornini, quien es otro eslabón del grupo que si bien tiene muchas relaciones en Buenos Aires, es mendocino y vive en la provincia.

Aunque Arsat es una empresa tecnológica, los mendocinos que formaban la "banda" no son ingenieros, ni científicos. Son contadores, abogados, expertos en licitaciones, logística y lobistas con vinculaciones políticas. Ese es el perfil de los mendocinos que hoy están bajo investigación judicial.

La justicia ejecutó en Mendoza tres allanamientos en los domicilios de los principales sospechosos: Facundo Leal, Gerardo Boschín y Juan Andrés Navarro. Los procedimientos se hicieron en el lujoso edificio Thays y en los barrios privados Dalvian y Las Candelas, por lo que el revuelo creció también en otros ámbitos.