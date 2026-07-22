La feria judicial le da aire a Diego Spagnuolo: frenaron el peritaje que puede definir el futuro de los audios

La feria judicial de invierno alteró uno de los pasos centrales de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad . El juez federal Ariel Lijo dispuso la postergación del peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo , exdirector del organismo e imputado en el expediente.

El fiscal Franco Picardi solicitó el cambio de fecha debido a que varios especialistas propuestos por el Ministerio Público Fiscal se encuentran de licencia. El magistrado aceptó el pedido y ordenó que la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional organice un nuevo cronograma.

La fuerza federal debía comenzar este miércoles con e l estudio de las grabaciones difundidas durante agosto de 2025 , un material que dio origen a la investigación judicial sobre contrataciones, compras de medicamentos y supuestos pagos ilegales dentro de la Andis .

Actualmente, se espera la definición de una fecha a coordinarse entre Gendarmería y los especialistas de la fiscalía, los peritos designados por los acusados y los profesionales de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal.

La investigación cuenta con alrededor de 20 personas procesadas , entre ellas, Spagnuolo, quien integra esa nómina junto con miembros de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina.

Spagnuolo rechazó la convocatoria para entregar una muestra de voz ante Gendarmería, dado que, la orden judicial exige que se determine si las voces tienen rasgos compatibles con una emisión humana natural. Es decir, rastros de clonación de voz, herramientas de síntesis automática o mecanismos similares de generación sonora.

Los abogados argumentaron que la medida vulnera la garantía constitucional contra la autoincriminación. Los letrados afirmaron que una grabación generada de manera voluntaria no puede compararse con pruebas materiales como el ADN o las huellas dactilares.

El planteo también pidió la nulidad del punto pericial que ordenó la citación del exfuncionario y solicitó además que todo el estudio quedara suspendido hasta que la Justicia resolviera la discusión. Lijo rechazó el pedido y calificó la situación como contradictoria, mientras que los abogados defensores trasladaron la discusión a la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py.

El tribunal deberá revisar el rechazo de Lijo y definir si la convocatoria a Spagnuolo respeta sus garantías constitucionales.