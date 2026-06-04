Andis: los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron que se investigue si los audios fueron hechos con IA.

En el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los propietarios de la droguería Suizo Argentina solicitaron formalmente a la Justicia la realización de un peritaje tecnológico específico para determinar si los audios que desataron el escándalo fueron confeccionados mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Andis: la presentación de la defensa La presentación realizada por la defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker se suma a las medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, quien ordenó que la Gendarmería Nacional analice las grabaciones difundidas por un canal de streaming, en las que se mencionaba el cobro de presuntos retornos del 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo y se aludía a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El planteo de los empresarios farmacéuticos se acopla a la estrategia de la defensa del ex director de la Andis, Diego Spagnuolo. El ex funcionario, patrocinado por el abogado Mauricio D'Alessandro, sostiene que los registros son falsos y que fueron objeto de un montaje malicioso para direccionar la causa.