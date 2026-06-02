Luz verde: por cuánto tiempo más estará habilitada la "playita de Luján Carrizal"

El Senado dio sanción completa en la Legislatura a la ratificación de decretos por parte del Gobierno Provincial donde se renueva la concesión de la "playita de Luján" en El Carrizal por 20 años, y su posibilidad de una prórroga por otros 20 años más para este espacio que ha sido destinado con fines recreativos y turísticos.

La medida tuvo una aprobación unánime de parte de la Cámara Alta, y cosechó 35 votos a favor.

Quien explicó el proyecto fue la senadora de Cambia Mendoza, María Galiñares, que señaló que dicha ratificación de los decretos, que se tratan de un comodato, "llegaron al Senado dado el plazo que se tiene de este contrato por la adenda de 20 años con posibilidad de renovación de 20 años más".

De hecho, si se compara con el contrato anterior, es sensiblemente mayor, ya que fue solamente de tres años y cuyo vencimiento está al caer.

Galiñares agregó que este inmueble "es de 10 hectáreas que ya se encontraba en comodato por el municipio de Luján, donde se construyeron cuatro piletas. Se han utilizado por escuelas de verano y también tienen acceso las familias mendocinas con más servicios".

Además, agregó que en el convenio, la provincia renunció a la posibilidad de pedir la restitución anticipada dadas las obras que se realizaron. Dicho inmueble no está en manos de la municipalidad de Luján de Cuyo, sino que "está concesionado a un privado, que brinda servicios de alimentación, bombas, forestación y servicios sanitarios".

"Cuando se inició el inmueble era un lote baldío y ahora está completamente mejorado", añadió la senadora. Agregó que en el acuerdo se pueden realizar mayores mejoras, "que serán beneficiosas para la provincia a futuro".

Por otro lado, la responsabilidad en el predio por la utilización del mismo por cualquier accidente, "está asumida por Luján de Cuyo" y que "la única responsabilidad de la provincia es la de la entrega del inmueble por el plazo convenido".

Tras la sanción completa, el predio del perilago, anteriormente conocido como Camping Santa Sofía, continuará bajo la gestión del Municipio de Luján de Cuyo para su explotación turística, recreativa y deportiva durante las próximas dos décadas.

La "playita" de Luján en El Carrizal

En los decretos nº 2728/24 y 2615/25 se aprueban “el Contrato de Comodato y su posterior Adenda, suscriptos entre la Municipalidad de Luján de Cuyo y la Provincia de Mendoza".

El objeto de los mismos es la concesión y posterior ampliación del plazo a 20 años del inmueble de propiedad de la Provincia conocido como 'Luján Playa Carrizal', ubicado en EI Carrizal, Luján de Cuyo, destinado a fines recreativos y turísticos.

Playa El Carrizal Mendocinos disfrutan la playita del Carrizal durante el verano. Municipalidad de Luján

Durante el tratamiento en comisiones, se recordó que el camping que se conocía en el Carrizal como “Santa Sofía”, sufrió una usurpación, que posteriormente la provincia recuperó. Luego de esto, se realizó un convenio con Luján, sobre el cual luego se decidió luego ampliar el plazo por las inversiones realizadas, su explotación y mejores utilizaciones.

Luján Playa El Carrizal cuenta con acceso al dique, pero también tiene tres piletas de 24, 22 y 20 metros de diámetro. Cada una de estas piscinas contiene 30 sombrillas. El balneario también tiene estacionamiento para 400 autos, un módulo de control de ingreso, baños, guardavidas y seguridad permanente.

El predio administrado por la comuna incluye dos miradores con áreas funcionalizadas con bancos y una zona de pesca, tres piletas, un área de servicio con tres módulos sanitarios (hombres, mujeres y personas con discapacidad) y una enfermería de primeros auxilios equipada con todo lo necesario.

Las condiciones del convenio

Los cambios en el convenio también establecieron que al vencimiento del plazo estipulado, podrá prorrogarse el mismo por igual tiempo y siempre a criterio exclusivo de la Provincia, debiendo efectuarse por escrito.

En el caso de no acordarse una prórroga la Municipalidad deberá, al vencimiento del contrato, restituir el inmueble a la Provincia con todos sus accesorios y mejoras en buen estado de conversación y libre de todo ocupante, sin necesidad de requerimiento ni interpelación alguna.

Asimismo, la Municipalidad se compromete a utilizar el predio como principio de una labor social, brindando seguridad a los turistas y vecinos que asistan a la Playa El Carrizal.