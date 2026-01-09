El Gobierno y Luján extendieron a 20 años la cesión de la playita del Carrizal

El Gobierno de Mendoza extendió a 20 años la cesión de la playa del Carrizal a la Municipalidad de Luján de Cuyo . Este espacio público colindante al dique fue acondicionado por el municipio para brindar servicios durante la temporada veraniega. Originalmente se había firmado un comodato por tres años pero las partes acordaron la prórroga a dos décadas.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 2615 que aprobó una adenda al contrato de comodato que firmaron la Provincia y Luján de Cuyo firmado en noviembre de 2024.

A través de ese acuerdo, el Estado provincial entregó en comodato al municipio un inmueble que era propiedad de la Provincia ubicado en la calle Las Tuberas s/n, del Carrizal . Se trata de un terreno colindante al dique conocido públicamente como Luján Playa El Carrizal .

La comuna buscó replicar en el lugar la experiencia de Luján Playa en la Bajada al Río Mendoza, acondicionando el espacio público para brindar servicios durante el verano y que vecinos y turistas tengan un lugar de recreación en buenas condiciones.

En el convenio original se estableció un plazo de 3 años de vigencia para la cesión del terreno. Sin embargo, el municipio y el Gobierno provincial decidieron ampliar a 20 años el comodato con la intención de “dar seguridad jurídica a futuras inversiones y poder cumplir con el objetivo del mismo”.

Resaltaron también que esta modificación apunta a potenciar “los beneficios turísticos, culturales y sociales que trae el funcionamiento de Luján Playa El Carrizal, no solo para los vecinos del departamento de Luján de Cuyo, sino también para la provincia de Mendoza en su totalidad”.

Luján Playa el Carrizal - Piletas.jpg Turismo Luján

El predio administrado por la comuna incluye dos miradores con áreas funcionalizadas con bancos y una zona de pesca, tres piletas, un área de servicio con tres módulos sanitarios (hombres, mujeres y personas con discapacidad) y una enfermería de primeros auxilios equipada con todo lo necesario.

Luján Playa El Carrizal cuenta con acceso al dique, pero también tiene tres piletas de 24, 22 y 20 metros de diámetro. Cada una de estas piscinas contiene 30 sombrillas. El balneario también tiene estacionamiento para 400 autos, un módulo de control de ingreso, baños, guardavidas y seguridad permanente.

Las condiciones del convenio

Los cambios en el convenio también establecieron que al vencimiento del plazo estipulado, podrá prorrogarse el mismo por igual tiempo y siempre a criterio exclusivo de la Provincia, debiendo efectuarse por escrito.

En el caso de no acordarse una prórroga la Municipalidad deberá, al vencimiento del contrato, restituir el inmueble a la Provincia con todos sus accesorios y mejoras en buen estado de conversación y libre de todo ocupante, sin necesidad de requerimiento ni interpelación alguna.

Asimismo, la Municipalidad se compromete a utilizar el predio como principio de una labor social, brindando seguridad a los turistas y vecinos que asistan a la Playa El Carrizal.