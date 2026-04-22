Quién es Lucas Forastieri, el trader que prometía ganancias millonarias y terminó detenido

En las últimas horas, un trader que prometía ganancias millonarias, identificado como Lucas Forastieri , fue detenido acusado de estafas . Según trascendió, está señalado como el autor de una millonaria defraudación de cerca de 170.000 dólares.

Antes de mostrarse como trader e influencer financiero, Forastieri construyó su perfil empresarial en el negocio familiar del transporte. Es hijo de Julio José Forastieri, histórico referente del sector y dueño de la línea 57, que une Plaza Italia con Luján .

Desde joven, se involucró en la empresa Transportes Atlántida, donde comenzó a trabajar mientras estudiaba Economía en la Universidad Católica Argentina. Con el tiempo, asumió un rol clave dentro de la compañía, llegando a desempeñarse como Director Ejecutivo y responsable de la administración de una estructura con más de 800 empleados.

En paralelo, y con el objetivo de diversificar sus negocios, empezó a incursionar en el rubro inmobiliario. En 2013 lanzó, junto a un socio, la empresa Kaizen Construcciones, enfocada en el desarrollo de edificios y complejos residenciales.

Según había contado en una entrevista con Ámbito Financiero, el proyecto creció rápidamente con capital propio, sin financiamiento externo, y llegó a concretar distintos desarrollos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Incluso proyectaba expandirse a Uruguay y otros países de la región.

El salto a las redes

Ese crecimiento empresarial fue acompañado por una fuerte construcción de imagen en redes sociales. Forastieri comenzó a posicionarse como un referente del mundo de los negocios, mostrando un estilo de vida asociado al éxito: autos deportivos de colección, viajes y emprendimientos en expansión.

Lucas trader autos Instagram - @autosdelujouy

Logró consolidar una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, donde compartía tanto su actividad empresarial como su vida personal. En dicha red social se presenta como empresario, licenciado en Economía con un posgrado en finanzas y una maestría en administración de empresas.

A su vez, varias cuentas de Instagram exhibían los autos de Forastieri, lo que lo hacía ganar mayor visibilidad y prestigio.

Las denuncias que lo llevaron a la cárcel

El expediente judicial de Forastieri detalla maniobras que comenzaron hace casi una década y que se fueron agravando con el tiempo. La primera acusación de esta índole comenzó en 2017, cuando un hombre de su confianza le entregó dinero para invertir. En 2018, Forastieri dejó de pagarle alegando que "la plata está en bonos y no conviene retirarla porque se pierde dinero", y en 2022 le entregó cheques que fueron rechazados.

Otra víctima le entregó dólares para proyectos de construcción. Tras varias excusas, en 2023 el trader cesó toda devolución de capital.

FotoJet - 2026-04-22T103240.601 Lucas Gabriel Forastieri se mostraba en redes sociales como un exitoso trader con una vida de lujos, pero ahora está detenido por millonarias estafas.

El último ardid denunciado habla de una maniobra para saldar una deuda previa. Forastieri le ofreció a un presunto damnificado un departamento. Al investigar la propiedad, la víctima descubrió que el trader no era el dueño y que el edificio ni siquiera se había construido.

Finalmente, en las últimas horas, fue detenido por la DDI de Luján y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Completas del Departamento Judicial de Mercedes.