Cómo avanza la construcción del nuevo puente que unirá Luján con Perdriel
La obra del nuevo puente sobre el río Mendoza ya tiene un 15% de avance y permitirá el paso de vehículos livianos, pesados y transporte público.
La construcción del nuevo puente de la Ruta Provincial 15 sigue avanzando en Luján de Cuyo y ya muestra sus primeros resultados concretos. Con un 15% de progreso, la obra busca mejorar la conectividad entre la ciudad de Luján y el distrito de Perdriel.
Desde noviembre, los trabajos no se detuvieron y actualmente se concentran en la base estructural del puente. Hasta el momento, ya se construyeron 19 de los 40 pilotes previstos. Estas columnas de hormigón son el soporte principal de la futura estructura vial.
Cada pilote requiere una perforación de aproximadamente 9 metros de profundidad hasta llegar al lecho del río. Luego se coloca una armadura de hierro y se completa con hormigón, formando una base sólida para el puente. En paralelo, también se están fabricando las vigas pretensadas que se instalarán en una etapa posterior.
El proceso de construcción no es sencillo debido a las características del terreno mendocino. El suelo pedregoso obliga a realizar parte de las perforaciones de manera manual, lo que ralentiza la obra.
Las características del nuevo puente
La estructura que se está construyendo será considerablemente más grande que el puente actual. Tendrá el doble de ancho y contará con una calzada de doble vía para mejorar la circulación en ambos sentidos. La inversión total de la obra asciende a $11.588.000.000 y se financia con el Fondo del Resarcimiento.
Además, incluirá banquinas, señalización horizontal y vertical, y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido. La estructura estará preparada para soportar todo tipo de vehículos, lo que representa un cambio importante en la dinámica del transporte en la zona.
Qué pasará con el puente actual
El puente existente, que tiene casi 130 años de historia, no será demolido. Se conservará como paso peatonal, manteniendo su valor patrimonial dentro del departamento. Actualmente, por esa estructura no pueden circular vehículos pesados, lo que obliga a desviar el tránsito hacia la Ruta Nacional 40.
Con la nueva obra terminada, se espera reducir esa dependencia y mejorar la conexión directa entre el norte y el sur de Luján. El objetivo es optimizar la movilidad y acortar tiempos de traslado.