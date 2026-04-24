Vecinos de San José siguen rodeados de un derrame cloacal tras un año de reclamos

La problemática y el reclamo no son nuevos, pero siguen vigentes. Vecinos de San José , en Guaymallén , denuncian que desde hace casi un año conviven con una pérdida de aguas grises que recorre acequias y calles del barrio. La situación, lejos de mejorar, se mantiene igual o incluso peor que en 2025.

En mayo del año pasado, MDZ estuvo en la zona para escuchar a los vecinos . En ese momento, ya advertían que el líquido cloacal corría por las acequias y llegaba hasta la puerta de muchas casas. Hoy, casi doce meses después, el panorama no cambió.

Cansancio, frustración y desilusión son las palabras que más se repiten. Aseguran que hicieron múltiples reclamos, pero que nadie dio una solución concreta. La sensación general es de abandono.

El foco del conflicto está en la zona de calles Las Heras y Santa María de Oro. Allí, según pudieron averiguar los vecinos , habría una derivación del caño maestro cloacal que colapsó. Esto provoca que los efluentes se mezclen con el agua de la acequia .

Desde el municipio indicaron que el problema fue reportado a Aysam. Mientras que la empresa señaló que ya se realizó la limpieza de colector y que el sistema quedo funcionando perfectamente. Sin embargo, los vecinos aseguran no ver mejoras aún.

derrame cloacal calle las heras y santa maria de oro guaymallen (1) El problema se ubica en una derivación del sistema cloacal que colapsó y mezcla efluentes con acequias, sin respuestas concretas hasta hoy. Alf Ponce Mercado / MDZ

Mientras tanto, el barrio convive con el problema. La postal muestra una acequia con agua turbia, de tono grisáceo, cubierta de hojas y residuos. El olor junto con el color y la textura del líquido evidencian la presencia de desechos cloacales.

Olor, contaminación y vida cotidiana afectada

Uno de los problemas más evidentes que esto genera es el olor. Los vecinos aseguran que es “inaguantable” y definitivamente se siente constantemente al circular por la zona. Las acequias de la zona hoy muestran otra cara. El agua presenta un tono entre gris y blanco, una señal clara de contaminación.

derrame cloacal calle las heras y santa maria de oro guaymallen (4) Vecinos de San José denuncian que la pérdida cloacal persiste desde 2025 y aseguran que conviven a diario con olor nauseabundo y acequias contaminadas. Alf Ponce Mercado / MDZ

Hace un año, Eduardo Montivero, vecino de la zona, ya advertía el problema: “Esto está desde el año pasado. Hice el reclamo mil veces, pero nadie viene. Es una vergüenza”. Hoy, su situación y la del resto del barrio sigue igual.

El problema se agrava por la cercanía con la Escuela Santa Teresita. Por allí circulan diariamente chicos y familias que deben convivir con el agua contaminada y el mal olor. Los vecinos aseguran que sienten que nadie escucha su reclamo y que el problema quedó en el olvido.

Sin respuestas y con la misma postal

derrame cloacal calle las heras y santa maria de oro guaymallen (3) La filtración de aguas grises sigue recorriendo acequias en San José, mientras crece el malestar por la falta de soluciones. Alf Ponce Mercado / MDZ

El paso del tiempo no se ha traducido en soluciones. La pérdida cloacal sigue activa y forma parte de la rutina diaria de quienes viven en esa zona de San José. La imagen de la acequia contaminada se repite todos los días.

El enojo crece entre los vecinos. No solo por la falta de respuestas, sino porque consideran que se trata de un problema básico que debería haberse resuelto hace tiempo. Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: cuándo llegará la solución. Por ahora, lo único claro es que el problema continúa y que los vecinos siguen esperando.