"El cuadro de Mateo es irreversible": denuncias por maltrato infantil y un caso que pudo evitarse

Mateo, el niño internado en terapia intensiva por un cuadro de presunto maltrato infantil , permanece en estado crítico, sin evolución favorable. El caso se investiga como un intento de homicidio ocurrido en Luján de Cuyo y por el que el padrastro de Mateo y su hermano mellizo fue detenido e imputado, mientras el menor se encuentra en estado vegetativo.

Así lo describió en diálogo con MDZ Radio Marina, familiar paterna, quien además apuntó a la falta de respuesta de organismos de protección pese a advertencias previas del padre.

“Se encuentra en un estado muy grave, no presenta síntomas de recuperación en el transcurso de estos 15 días, sino más bien que su cuadro es gravísimo y lamentablemente ya ha sido confirmado que el daño cerebral que presenta es muy grave”, sostuvo. En la misma línea, agregó: “El pequeño ya se encuentra en un estado vegetativo. Es muy triste su actualidad, es muy poco alentador”.

El niño, de 1 año y 9 meses, fue víctima de un violento episodio ocurrido días atrás y permanece internado en el Hospital Notti, donde lucha por su vida. En el marco de la investigación, la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, imputó al padrastro por intento de homicidio agravado, al considerar que el ataque se produjo en un contexto de indefensión de la víctima.

Según relató Marina, el cuadro fue identificado desde el inicio como un posible episodio de violencia: “Los doctores saben qué tipo de pacientes reciben, qué tipo de lesiones y demás, así que desde el momento uno con los médicos se habló y se trató de un paciente que sufría maltrato infantil, violencia y golpes. Nunca se habló de otras posibilidades, ni otras patologías”.

También precisó que “al momento del ingreso al hospital, ingresó con hematomas en el tórax y un golpe muy fuerte en la cabeza”, mientras que “hay muchas cosas que sabremos con mayor precisión al momento de la pericia forense”.

Además, indicó que “hay una denuncia penal emitida por el hospital, como así también una perimetral”, y remarcó que la intervención judicial se activó a las pocas horas del ingreso.

Advertencias previas y falta de intervención

La familiar remarcó que existieron señales anteriores que, según afirmó, no fueron atendidas: “Signos y síntomas el menor presentó en reiteradas ocasiones donde su papá se dio cuenta de eso y lo advirtió en las entidades correspondientes, que son las que se supone que abordan estas situaciones, y lamentablemente no fue escuchado. Quedó en la nada misma porque si le hubieran puesto la atención que se merecía, no estaríamos en esta situación”.

En ese sentido, detalló la secuencia: “El 10 de abril el menor entra con este cuadro, y el 20 de marzo ingresó con convulsiones al Hospital. En esa internación el papá notó que el niño tenía muchos moretones en el cuerpo y automáticamente lo informó en más de un lugar”.

“De la última presencia de moretones que el padre le encontró al nene, lo notificó en el ETI y en el Hospital. Las respuestas eran como ‘perfecto, lo vamos a ver, lo vamos a observar’ y quedó ahí”, afirmó. Y añadió: “Eso fue en la segunda quincena de marzo y el 10 de abril mi sobrino entra al hospital con dos paros cardio respiratorios y un derrame cerebral”.

La mujer insistió en que “es realmente penoso que no se haya escuchado, que no se haya asistido al menor como corresponde, subestimando todo lo que el papá expuso” y subrayó: “Es un caso que se podía haber evitado”.

Sobre la situación familiar, Marina indicó que “la mamá tiene una perimetral con los dos hijos”, mientras que “el otro mellizo está en el hospital” bajo cuidado paterno por cuestiones protocolares: “Está en el hospital de forma protocolar, donde también se lo observa y por el hecho de que se vaya a casa con su papá es todo un proceso legal, papeles, burocracia. No es tan fácil”, explicó.

Finalmente, confirmó que “ayer metieron preso a la pareja de esta mujer, que él también tenía una perimetral”. “El cuadro de Mateo es irreversible”, concluyó.