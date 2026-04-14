Pasé y miré: un colectivo quedó atascado en un puente en el Parque Cívico

Un colectivo quedó atascado en un puente en el Parque Cívico, alterando la circulación vehicular.

Un inusual incidente alteró la circulación vehicular este martes a la mañana en la Ciudad de Mendoza, cuando un colectivo de larga distancia quedó trabado al intentar atravesar un puente en la zona del Parque Cívico.

El hecho ocurrió en la intersección de Pedro Molina y La Pampa, un punto clave de circulación vehicular en las inmediaciones del Parque Cívico. La unidad —perteneciente a la empresa Andesmar— no logró sortear la estructura del puente, quedando atascada y obligando a interrumpir parcialmente el tránsito.

Colectivo atascado en el Parque Cívico