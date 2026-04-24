Banco Nación ofrece hasta $20.000 de reintegro para cargar nafta

En un contexto en el que llenar el tanque volvió a pesar fuerte en el bolsillo, cualquier descuento en combustibles gana protagonismo. Banco Nación mantiene vigente una promoción que apunta justamente a ese gasto cotidiano: un 20% de reintegro para cargar nafta o gasoil en estaciones de servicio adheridas, con un tope de $10.000 por mes por cliente .

La clave está en el calendario. Como el beneficio corre hasta el 31 de mayo de 2026 , quienes todavía lo usen durante abril y vuelvan a aprovecharlo en mayo pueden acumular hasta $20.000 de devolución entre ambos meses.

La promoción no se aplica como una rebaja inmediata en el surtidor, sino bajo la modalidad de reintegro. Es decir, el usuario paga el total de la carga y luego recibe la devolución correspondiente, siempre dentro del límite mensual establecido. Según las condiciones publicadas por Banco Nación y Semana Nación, el beneficio es del 20% en estaciones adheridas , hasta alcanzar el tope de $10.000 por cliente y por mes calendario .

El dato importante es que no sirve cualquier forma de pago. Para acceder al ahorro, la operación debe hacerse de manera presencial, escaneando el QR de MODO desde BNA+ y seleccionando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación . No aplica para pagos con saldo en cuenta ni para QR generados desde otras billeteras. Tampoco alcanza con tener una tarjeta del banco si el pago se realiza por fuera del circuito indicado.

Qué estaciones participan

La promoción alcanza a estaciones adheridas de distintas banderas. En la página de Semana Nación figuran Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF como marcas participantes, aunque la disponibilidad depende de cada comercio adherido. Por eso, antes de cargar conviene revisar si la estación elegida forma parte del beneficio, especialmente en ciudades donde no todas las bocas de expendio trabajan con las mismas promociones.

En el caso de YPF, Banco Nación informa el beneficio como un 20% de descuento en un pago, válido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026, abonando exclusivamente con MODO BNA+ y tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA. También confirma el tope de reintegro de hasta $10.000 por cliente por mes.

Cuándo se acredita el reintegro

La devolución no aparece necesariamente en el momento. De acuerdo con las condiciones del beneficio, la acreditación puede realizarse dentro de los 30 días posteriores a la transacción, en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que hizo la compra. En el caso de consumos realizados por adicionales, deben contar con una cuenta monetaria en Banco Nación para recibir el reintegro.

La promo está pensada para cargas realizadas los viernes y se mantiene vigente hasta el 31 de mayo de 2026. Por eso, para quienes suelen cargar combustible todas las semanas, la estrategia más conveniente es concentrar los consumos de mayor monto durante ese día, siempre que la estación esté adherida y se utilice el medio de pago correcto.

En la práctica, el ahorro máximo mensual se alcanza con consumos por $50.000, ya que el 20% de ese monto equivale a los $10.000 de reintegro permitidos. Si el gasto es menor, la devolución también será menor. Si el consumo supera ese valor, el beneficio queda limitado por el tope. En tiempos de aumentos y presupuestos ajustados, la diferencia puede ser significativa: bien usada, la promoción permite recuperar hasta $20.000 entre abril y mayo.