Garrafa social: el Gobierno fijó el nuevo monto del reintegro ante la llegada del invierno

Los usuarios de la garrafa social de gas licuado de petróleo (GLP) de diez kilos que se inscriban en el nuevo registro oficial recibirán una asistencia económica de $9.593 pesos por unidad, según estableció el Gobierno nacional en el nuevo marco de subsidios focalizados.

El beneficio se aplicará mediante un sistema de devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.

Durante el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de cada año, el subsidio cubrirá el consumo de dos garrafas mensuales, mientras que, para el resto de los meses, la asistencia económica alcanzará a una sola unidad.

La medida fue comunicada a través de la Disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Esta norma reglamenta el funcionamiento del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza al anterior Programa Hogar.

Cómo obtener la garrafa social ante la llegada del frío

Para acceder al beneficio, los interesados deben completar sus datos en el sitio web oficial del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Según el texto oficial, la inscripción “habilitará al usuario registrado para generar una transacción de compra de la garrafa de GLP de diez (10) kilos con una asistencia económica que se instrumentará en forma de reintegro en la cuenta del beneficiario”.

El Banco Nación es la entidad encargada de poner a disposición las herramientas digitales para el pago. La normativa establece que el monto del subsidio podrá ser actualizado por la Subsecretaría en función del precio del butano y los costos asociados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aportará la información de ingresos de los hogares para evaluar cada solicitud.

La disposición indica que la Anses enviará los datos “a los fines de su análisis para la evaluación de la incorporación al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”.