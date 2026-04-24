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Banco Nación: últimos días para ganar un viaje al Mundial con todo pago
Quedan pocos días para participar del sorteo del Banco Nación que regala viajes al Mundial. Cómo sumarte y aumentar tus chances antes del 30 de abril.
El Banco Nación entra en la etapa final de uno de sus sorteos más atractivos: viajes al Mundial de fútbol en Estados Unidos. La promoción, vigente del 6 al 30 de abril, encara sus últimos días y ofrece a los clientes la chance de ganar una experiencia completa para asistir al evento deportivo más importante del mundo.
Con el cierre cada vez más cerca, esta última semana es clave para quienes quieran participar o sumar más chances antes del sorteo, que se realizará el 6 de mayo.
Sorteo Banco Nación: cómo participar antes del 30 de abril
El mecanismo es automático y no requiere inscripción previa. Cada compra realizada con tarjetas Visa del banco suma chances.
Además, se pueden aumentar las probabilidades de ganar de distintas formas:
- Usar la tarjeta Visa en consumos cotidianos
- Canjear puntos del programa Elegí+
- Pagar transporte público con modalidad contactless
- Participar sin compra, enviando un dibujo según las bases
Por cada $5.000 en consumos, se suma una nueva chance para el sorteo.
Qué premios se sortean
En total, se entregarán 8 paquetes para dos personas (ganador y acompañante), con distintas categorías según el tipo de cliente.
Todos incluyen una experiencia completa:
- Entradas para un partido del Mundial
- Pasajes aéreos ida y vuelta
- Alojamiento por 4 noches
- Comidas incluidas
- Asistencia al viajero
- Beneficios de hospitalidad Visa
En las categorías premium, se agregan extras como hoteles 5 estrellas, traslados VIP, shows y actividades exclusivas.
Últimos días para participar
La promoción estará vigente hasta el 30 de abril inclusive, por lo que quedan pocos días para sumarse o acumular más chances.
El sorteo se realizará el 6 de mayo y definirá a los ganadores de una de las experiencias más buscadas del año: viajar a Estados Unidos con todo pago para vivir el Mundial en primera persona.
Con esta iniciativa, el Banco Nación refuerza su estrategia de beneficios, combinando promociones financieras con premios de alto impacto vinculados a eventos internacionales.