Banco Nación actualizó sus descuentos: cómo ahorrar esta semana en súper, nafta y farmacias

En tiempos en los que cada compra pesa más sobre el bolsillo, los descuentos bancarios dejaron de ser un extra para convertirse en parte de la planificación doméstica. En esa lógica se mueve hoy el Banco Nación , que mantiene una batería de promociones activas para abril de 2026 y reorganizó parte de su esquema de beneficios.

La foto actual ya no coincide del todo con la del texto original: varias promos siguen, pero algunas condiciones cambiaron y otras quedaron reemplazadas por beneficios más amplios, especialmente en supermercados.

El dato más importante es que, en la grilla oficial vigente, Banco Nación muestra una promoción general para supermercados y mayoristas del 30% de descuento los miércoles , pagando exclusivamente con MODO BNA+ y con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. El tope informado es de $12.000 por cliente por semana . Además, el banco sigue publicando beneficios puntuales para algunas cadenas: por ejemplo, Coto mantiene 20% los martes , con compra mínima de $60.000 y tope de $25.000 por mes , vigente hasta el 30 de abril de 2026 . En cambio, el esquema del texto base para Jumbo o Changomás no aparece hoy con la misma vigencia confirmada en los resultados oficiales consultados, por lo que conviene no darlo por seguro sin revisar comercio por comercio.

La otra pata fuerte del ahorro sigue estando fuera de la góndola . En combustibles, el sitio oficial del banco informa que YPF ofrece 20% de descuento hasta el 31 de mayo de 2026 , con pago a través de MODO BNA+ y tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, con un tope de $10.000 por cliente por mes .

En salud también hay movimiento: Farmacity aparece con 20% de descuento los lunes, vigente del 6 al 27 de abril de 2026, con compra mínima de $50.000, tope de $12.000 mensual y modalidad presencial. A eso se suma la promo general de farmacias, que en la web del Nación figura como hasta tres cuotas sin interés los lunes en comercios adheridos, también con MODO BNA+.

Ópticas, veterinarias y librerías: beneficios más chicos, pero útiles

En otros consumos cotidianos, el banco sostiene descuentos más moderados, aunque igual relevantes para compras puntuales. Las ópticas tienen 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés los jueves, mientras que las veterinarias ofrecen 10% y hasta 3 cuotas sin interés los martes, siempre dentro del esquema de MODO BNA+ y con tarjetas de crédito del banco. Para librerías, una de las promociones activas y verificables hoy es la de Cúspide, con 10% de descuento y 3 cuotas sin interés los sábados, tope de $10.000, vigente hasta el 30 de abril de 2026. Eso confirma parte del espíritu del texto original, aunque ya no conviene presentar todo el rubro librerías con un único paquete uniforme sin revisar cada marca.

Lo que termina apareciendo, más que una lista suelta de promociones, es una agenda semanal bastante clara: lunes para farmacia, martes para Coto y veterinarias, miércoles para el grueso del ahorro en supermercados, jueves para ópticas y sábado para librerías como Cúspide. El punto central es que el beneficio hoy depende menos de “ir a cualquier comercio” y más de respetar dos reglas: pagar con las tarjetas correctas del Nación y hacerlo, en la mayoría de los casos, a través de MODO BNA+. El propio banco explica que el acceso a los descuentos se canaliza por esa vía, sobre todo en operaciones con QR.

Para Mendoza, la clave sigue siendo una: además de mirar el porcentaje, hay que revisar si el local está efectivamente adherido. El Banco Nación mantiene promociones nacionales, pero su aprovechamiento real depende del mapa de comercios participantes en cada plaza. Por eso, si bien el texto original acertaba en el enfoque de ahorro semanal, hoy necesita una actualización importante: el beneficio más fuerte confirmado ya no pasa por una suma dispersa de cadenas con reglas diferentes, sino por una promo más consolidada en supermercados y por descuentos específicos, todavía activos, en combustible, salud y consumo de cercanía.