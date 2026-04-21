El dólar operó sin cambios y así quedaron las cotizaciones

El dólar oficial cerró este martes en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer. Se trató de una jornada en la que hubo movimientos, pero que al final de la misma todo se estabilizó para volver a los valores de apertura.

La divisa estadounidense se mantuvo con una cotización estable , luego de haber ganado $10 en el comienzo de semana. Así, retoma impulso y vuelve a la zona de los $1.400.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.405 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, manteniendo el mismo valor en la rueda financiera.

En cuanto al tipo de cambio mayorista, este se ubicó en $1.375, con una suba de 0,1%%, y sigue alejándose del techo de la banda cambiaria (actualmente en $1.688,68).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,13% hasta $1.417,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,17% hasta los $1.469.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$45.747 millones. y compró US$131 millones en el mercado mayorista.