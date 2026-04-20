El dólar subió $10 y la diferencia entre el blue y el oficial es mínima

El dólar oficial subió $10 en su cotización este lunes. El dólar blue se quedó estático y la brecha se acortó.

Este lunes, mientras los focos siguen puestos en el escenario global producto del conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial subió apenas $10 luego de varias semanas de cotizar a la baja. Se trata de una suba que se da mientras el petróleo también incrementa en medio de la guerra.

En concreto, el dólar oficial subió este lunes diez pesos respecto de la cotización del viernes pasado. La moneda estadounidense cerró hoy a $1350 para la compra y $1400 para la venta. La suba promedia un 0,75%.

Así, el dólar oficial quedó en la barrera de los $1400 luego de haber bajado contundentemente durante los últimos meses y quedar muy lejos de ese "techo". La baja era tan considerable y notoria que ya se hablaba de un "dólar barato" y que quedó bastante más lejos del techo de la banda que estaba establecido por encima de los $1500 hace meses atrás.

dolares El dólar sube.

Qué pasó con el dólar blue hoy Por su parte, el dólar blue no se movió en sus cotizaciones este lunes respecto del cierre del viernes y cerró a $1390 para la compra y $1410 para la venta.