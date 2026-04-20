Se recalientan las tensiones en Medio Oriente: el petróleo sube con fuerza y las bolsas caen
El precio del petróleo vuelve a subir y las bolsas operan en rojo con el recalentamiento de las tensiones bélicas en el estrecho de Ormuz.
Los precios del petróleo vuelven a subir con fuerza este lunes tras el recalentamiento de las tensiones bélicas en Medio Oriente. En esa línea, las bolsas de Europa retroceden y los futuros de los principales índices de Wall Street anticipan una jornada en rojo en Nueva York.
El crudo Brent sube hasta los US$95,2; un incremento del 5%. Mientras que el WTI cotiza a US$ 87,7.
Las bolsas caen
En ese contexto, los índice europeos caen: el DAX alemán retrocede 1,2%, el CAC francés desciende 1%, FTSE 100 inglés baja 0,6% y el IBEX madrileño, 1,1%.
En esa línea, los futuros de los principales índices de Wall Street vaticinan una rueda negativa. El S&P 500 y el Nasdaq bajan 0,4%, mientras que el Dow Jones cae 0,5%.
En tanto, los mercados asiáticos cerraron con mayorías en suba: el índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio (+0,6%), Han Seng y Shanghai (+0,7%).