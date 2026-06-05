ARCA: las transferencias entre cuentas propias y los límites que son vigilados en junio

Las transferencias entre cuentas de un mismo titular se han convertido en una práctica habitual entre quienes utilizan bancos y billeteras virtuales para administrar sus finanzas. Si bien son operaciones legales, ARCA controla los movimientos que puedan ser inconsistentes para cada contribuyente.

Según los parámetros vigentes para junio de 2026, las entidades financieras y las plataformas de pago deben informar determinadas operaciones cuando los movimientos acumulados superan ciertos umbrales establecidos por el organismo. Para las personas físicas, el límite de referencia es de $50 millones mensuales, mientras que para las personas jurídicas asciende a $30 millones por mes.

Desde ARCA aclaran que una transferencia entre cuentas propias no constituye una irregularidad. No obstante, pueden activarse controles cuando los movimientos resultan inusuales para el perfil del usuario, cuando existen montos elevados sin respaldo documental o cuando los fondos movilizados no guardan relación con los ingresos declarados.

Los sistemas de monitoreo también analizan el comportamiento financiero global del contribuyente. Esto significa que varias operaciones de menor valor realizadas durante el mismo mes pueden ser observadas si, en conjunto, superan los límites establecidos o presentan inconsistencias.

Cuando una entidad financiera detecta movimientos que requieren revisión, puede solicitar documentación que permita acreditar el origen del dinero. Entre los comprobantes más habituales se encuentran recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas emitidas y contratos de compraventa, entre otros documentos respaldatorios.

La falta de respuesta ante estos requerimientos o la imposibilidad de justificar adecuadamente los fondos puede derivar en controles más exhaustivos e incluso en reportes ante la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir maniobras vinculadas al lavado de activos.

Además de las transferencias, ARCA monitorea otras operaciones relevantes dentro del sistema financiero. Entre ellas se encuentran las extracciones de efectivo, que poseen un límite de referencia de $10 millones mensuales, y las compras realizadas como consumidor final, también con un umbral de $10 millones.

Las operaciones en dólares y criptomonedas tampoco quedan fuera de los controles. Para su evaluación, los montos son convertidos a pesos según los criterios establecidos por la normativa vigente.