Wall Street: los bonos argentinos operan en verde y las acciones se mueven mixtas

Los activos argentinos encaran la última rueda de la semana con subas en Wall Street. En la plaza local, el Merval cae.

Los activos argentinos encaran la última rueda de la semana con subas en Wall Street. Los bonos se mueven al alza, mientras que los ADRs alternas subas y bajas. El riesgo país coquetea con los 510 puntos básicos, mientras que, en la plaza local, el Merval cae.

La deuda soberana en dólares opera en verde en Nueva York, con subas de hasta 1,6%, como el caso del Global 2046. Los bonos bajo legislación local se mueve en sintonía, con alzas de hasta 1,4%.

El riesgo país se ubica en 512 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 1,5%. Las acciones del panel líder presentan un rojo generalizado, traccionadas por Transportadora Gas del Sur (-4,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtas. Al alza empujan Mercado Libre (+1,9%) y Supervielle (+1,5%).