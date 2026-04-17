El dólar oficial subió, pero se mantiene por debajo de los $1400

Luego de una semana marcada por la publicación del dato de la inflación del mes de marzo y por el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional , el dólar cerró la semana con una nueva suba en sus cotizaciones.

En concreto, el dólar oficial cerró este viernes a $1340 para la compra y $1390 para la venta. Se trata de una suba apenas de $10 respecto de la cotización de la moneda estadounidense del día jueves, que trasladada al porcentaje se observa en un 0,75% en promedio según los principales sitios de cotizaciones.

Luego de haberse mantenido calmo tras varios días, la divisa estadounidese finalizó la semana con una escalada de $10 en su cotización, lo que hizo que llegara a los $1.390. Si bien llegó a tocar los $1.375 durante la jornada, sobre el final tomó impulso y superó ese valor.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.390 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja de 0,36% en la jornada.

En tanto, el tipo de cambio mayorista cortó la seguidilla a la baja y se ubicó en $1.364,5, luego d ehaber recuperado un 0,5%. Sin embargo, todavía sigue quedando lejos del techo de la banda cambiaria (actualmente en $1.682,25).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,48% hasta $1.411,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,44% hasta los $1.456,3.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$45.631 y compró US$75 millones en el mercado mayorista.