El dólar oficial subió, pero se mantiene por debajo de los $1400
El dólar oficial volvió a subir este viernes y el dólar blue cayó levemente. Así quedaron los mercados este viernes.
Luego de una semana marcada por la publicación del dato de la inflación del mes de marzo y por el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el dólar cerró la semana con una nueva suba en sus cotizaciones.
En concreto, el dólar oficial cerró este viernes a $1340 para la compra y $1390 para la venta. Se trata de una suba apenas de $10 respecto de la cotización de la moneda estadounidense del día jueves, que trasladada al porcentaje se observa en un 0,75% en promedio según los principales sitios de cotizaciones.
Luego de haberse mantenido calmo tras varios días, la divisa estadounidese finalizó la semana con una escalada de $10 en su cotización, lo que hizo que llegara a los $1.390. Si bien llegó a tocar los $1.375 durante la jornada, sobre el final tomó impulso y superó ese valor.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.390 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja de 0,36% en la jornada.
En tanto, el tipo de cambio mayorista cortó la seguidilla a la baja y se ubicó en $1.364,5, luego d ehaber recuperado un 0,5%. Sin embargo, todavía sigue quedando lejos del techo de la banda cambiaria (actualmente en $1.682,25).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,48% hasta $1.411,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,44% hasta los $1.456,3.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$45.631 y compró US$75 millones en el mercado mayorista.