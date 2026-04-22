Créditos hipotecarios Banco Nación: el sueldo real que hoy necesitás para pedir $90 millones

Volver a mirar los créditos hipotecarios del Banco Nación implica hacer una cuenta simple, pero decisiva: no alcanza con que la cuota “parezca posible”. Hay que tener ingresos formales altos, estabilidad laboral y margen suficiente para soportar un esquema que ajusta por UVA. En ese marco, un préstamo de $90 millones para compra de vivienda sigue dejando una vara elevada.

Con el valor de la UVA en torno a $1.886,96, ese monto representa cerca de 47.696 UVAs. Llevado a un plazo de 25 años y con tasa fija del 6% nominal anual, la cuota inicial ronda los $579.871.

Ahí aparece el dato que más interesa a quienes simulan una operación. Como el Banco Nación establece que la relación entre la cuota inicial y el ingreso no debe superar el 25%, para sostener un pago mensual de casi $580 mil se necesitan ingresos netos aproximados por $2,32 millones entre titulares y codeudores.

A la vez, si se suman familiares directos como respaldo, los titulares deben explicar al menos el 50% del total requerido. En otras palabras, aun cuando se arme una solicitud compartida, el ingreso principal sigue teniendo un peso fuerte dentro de la evaluación crediticia.

La actualización de la información trae una novedad, pero también una inconsistencia en el propio sitio oficial. En la sección principal de condiciones del crédito, el Banco Nación indica que para adquisición de vivienda la financiación puede alcanzar hasta el 90% del valor de compra o tasación, siempre dentro de los topes fijados por la entidad.

potecarios El crédito hipotecario volvió a ocupar un lugar central en la conversación inmobiliaria. Archivo MDZ

Sin embargo, en el apartado de preguntas frecuentes todavía figura una referencia al 75% para adquisición. Eso obliga a leer el producto con cautela y a verificar el alcance exacto al momento de iniciar la solicitud. Para vivienda única y permanente de hasta 210.000 UVAs, la línea mantiene la tasa del 6% TNA fija y plazos de 5 a 30 años; por encima de ese valor de vivienda, la tasa sube al 12%.

El ingreso, de todos modos, no resuelve todo. El banco también exige condiciones de antigüedad y documentación según el perfil laboral. Los empleados y contratados deben presentar los últimos tres recibos de sueldo; los autónomos, constancias de inscripción, aportes previsionales y certificación de ingresos; los monotributistas, pagos recientes y constancia de inscripción. A eso se suma otra condición relevante: la edad máxima prevista para cancelar el préstamo es de 85 años. El esquema de amortización es francés, las cuotas son mensuales y la línea sigue funcionando bajo modalidad UVA, con ajuste por inflación.

Una puerta abierta, pero para bolsillos cada vez más exigidos

La foto final deja una conclusión clara. Un crédito hipotecario de $90 millones en el Banco Nación todavía puede servir para financiar una vivienda de valor medio, pero no es una opción masiva. La cuota inicial ya se ubica cerca de los $580 mil y el ingreso exigido supera los $2,3 millones netos.

En paralelo, el banco avanzó este año con la digitalización del proceso de solicitud y con un circuito para vincular compradores preaprobados con propiedades aptas para crédito, una señal de que busca darle más dinamismo al sistema. Aun así, para buena parte de la clase media el problema sigue siendo el mismo: el préstamo existe, pero el filtro de ingresos deja afuera a muchos antes de empezar.