La muestra fotográfica sobre el Papa Francisco llega a la UCA y Luján en homenaje al primer año de su muerte

Con motivo del próximo primer aniversario de fallecimiento del papa Francisco , la muestra fotográfica itinerante "Francisco: servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo" , de Enrique Cangas , se presentará en la Universidad Católica Argentina (UCA) , en su sede de Puerto Madero, y en un centro cultural de la ciudad de Luján .

En el marco de la inauguración del nuevo Instituto Papa Francisco , la UCA presenta -hasta el 17 de mayo- la muestra de fotos en su Pabellón de las Bellas Artes, mientras que la inauguración oficial será el 28 de abril a las 18 horas. La exposición , que fue declarada de interés cultural por la Legislatura porteña, ofrece una selección de las imágenes que integran la obra completa de Cangas, donde se retrata la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio desde sus años como arzobispo de Buenos Aires hasta su labor como pontífice. Entre los momentos destacados se encuentran su visita a Brasil en 2013 para la Jornada Mundial de la Juventud, la Semana Santa de 2017 en el Vaticano y su viaje apostólico a Chile en 2018.

El objetivo del autor es plasmar la continuidad de los gestos y actitudes de Francisco , demostrando que su mensaje de esperanza en el Vaticano fue una extensión del ministerio pastoral que desempeñó en la ciudad de Buenos Aires. La presentación de la muestra fotográfica coincide con un hito para la universidad: la inauguración formal del Instituto Papa Francisco , dirigido por el presbítero Fabián Báez. Este nuevo organismo, que depende del rectorado, tiene como misión custodiar, estudiar y difundir el magisterio del Papa , buscando vincularse con sectores externos como colegios, sindicatos y otras universidades.

El acto central, denominado “Francisco para siempre”, se llevará a cabo el lunes 27 de abril a las 17 en el auditorio San Agustín (Av. Alicia M. de Justo 1300, CABA). El evento contará con la presencia del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva; el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, y destacados expositores como los economistas Martín Guzmán y Jorge Triaca. Por otra parte, la muestra fotográfica de Cangas también se exhibirá -hasta el 28 de abril en el Centro Cultural Ana de Matos de la ciudad de Luján.

muestra de fotos la muestra fotográfica de Cangas también se exhibirá -hasta el 28 de abril en el Centro Cultural Ana de Matos de la ciudad de Luján. Gentileza.

Con el auspicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de Luján, la inauguración tendrá lugar en el centro cultural, ubicado en la calle Paseo Calelian 1135, el martes 21, el mismo día en que se cumple el primer aniversario de la muerte de Francisco. Las fotos de Cangas también estarán presentes ese día en el interior del santuario de Luján, donde -a las 17- se celebrará la misa central organizada por la Conferencia Episcopal Argentina para honrar la memoria del papa Francisco, y a la que fueron invitadas autoridades nacionales, provinciales y municipales.