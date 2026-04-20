A un año de la muerte del papa Francisco, el Gobierno participará de los actos en su homenaje

A un año de la muerte del Sumo Pontífice argentino, la Iglesia Católica prepara una serie de homenajes en todo el país, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. La conmemoración combinará celebraciones religiosas y actos públicos, buscando poner en valor el legado de Papa Francisco .

El acto principal se realizará en la Basílica de Luján, donde se celebrará una misa encabezada por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina.

Bajo los lemas “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, la ceremonia buscará reunir a distintos sectores de la sociedad en torno a la figura del pontífice y su mensaje pastoral.

El Gobierno nacional estará representado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el secretario de Culto, Agustín Caulo . La participación se dará en ausencia del presidente Javier Milei, quien se encuentra de viaje oficial en Israel junto al canciller.

Desde la Casa Rosada no descartan que otros funcionarios se sumen a la actividad central, en una señal de acompañamiento institucional a la conmemoración.

Gobernadores, CGT y movimientos sociales

El homenaje también contará con una amplia presencia política y sindical. Confirmaron su asistencia el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el mandatario riojano Ricardo Quintela, junto a referentes de la CGT y organizaciones sociales.

Por parte de la Iglesia, participará la totalidad del episcopado argentino, incluidos miembros de la conducción de la Conferencia Episcopal, como el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro.

Un homenaje al legado de Francisco

Desde la Iglesia señalaron que la convocatoria apunta a reunir a los fieles en un gesto colectivo de fe y reconocimiento, con eje en el legado espiritual de Francisco y su impulso a una Iglesia cercana a los sectores más vulnerables.

Además de la misa central en Luján, se prevén celebraciones y actividades en distintos puntos del país, en una jornada que combinará dimensión religiosa y proyección política, en torno a una figura que marcó una época dentro y fuera de la Argentina.