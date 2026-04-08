Revelaron las últimas palabras del papa Francisco antes de su muerte

A casi un año de su muerte, revelaron cuáles fueron las últimas palabras del papa Francisco antes de su muerte.

El papa Francisco murió el lunes de Pascua de 2025 tras celebrar el Triduo Pascual con los fieles en la Plaza San Pedro. Ahora, tras casi un año de su muerte, dieron a conocer cuál fue su último gesto y sus palabras finales antes de su final.

El periodista Salvator Cernuzio, en su libro Padre, un relato inédito del papa Francisco, cuenta cómo fueron los últimos momentos de Francisco con vida. Ya llevaba meses con un malestar general que se agudizó en febrero de ese año que lo obligó a estar internado hasta días antes de su muerte.

Las últimas palabras del papa Francisco Durante esos últimos días, Francisco estuvo llevando al límite su salud para practicar su ministerio sacerdotal. Llegaba la Semana Santa y el Santo Padre estaba en donde pertenecía, en la Plaza San Pedro. Aquel Jueves Santo visitó la cárcel Regina Coeli, donde lavó los pies de las internas, participó de la Celebración de la Cruz en Viernes Santo y luego en Pascua salió del Palacio Apostólico para saludar a los fieles en la Plaza San Pedro.

No lucía bien, pero estaba contento. El mundo lo vio en un gesto de despedida. Pasó la noche del 20 al 21 de abril con molestias y dejó sus últimas palabras a su asistente que lo acompañó en sus últimos instantes entre los vivos. Bebió agua, miró a su cuidador y, con calma, dejó su sello humilde hasta la muerte: "Gracias, disculpe las molestias".