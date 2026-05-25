India: una tigresa y sus cachorros mataron a cuatro mujeres en un bosque de India

Impactante tragedia en un bosque de la India. Un grupo de mujeres sufrió los ataques de una familia de tigres. Son habituales estos hechos en ese país.

En India, tigres mataron a cuatro mujeres en un bosque. Foto: Efe

Una tragedia sucedió en India. Según han revelado medios de ese país, cuatro mujeres perdieron la vida luego de sufrir ataques de animales salvajes. Se revela que una tigresa y sus cachorros lo hicieon en bosques de Gunjewahi, distrito de Chandrapur, en Maharashtra, India. Se indica que los hechos se dieron el viernes.

Las mujeres, publican el medio The Indian Express, de India, fueron identificadas como Sangeeta Choudhary, de 50 años, Kawdabai Mohurle, de 45 años, Anubai Mohurle, de 40 años y Sunita Mohurle, de 38 años.

El diario averiguó que las mujeres estaban en el bosque juntando hojas, "actividad estacional clave para los hogares tribales".

En India son habituales estos ataques Los responsables de la investigación dijeron que se analizan los hechos y se ha prohibido ingresar al bosque.